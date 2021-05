Allo “Scida” si chiude la 36^ giornata di Serie A. Cosmi vuole finire con dignità e punta sul tandem Simy-Ounas. Juric pronto a stupire

Crotone-Verona, questa sera alle 20:45, chiude il turno infrasettimanale di Serie A. Allo Scida si affrontano due squadre che ormai non hanno più nulla da chiedere al Campionato. I calabresi sono già retrocessi e proveranno a finire con dignità la stagione mentre i veneti allenati da Juric si trovano a metà classifica e potranno finire spensierati la stagione.

QUI CROTONE – Cosmi pronto a riproporre ancora il suo Crotone con il 3-5-2. Indisponibili Reca e l’ex Di Carmine, il tecnico potrebbe schierare Djidji, Golemic e Magallan in difesa. Pereira e Molina sulle fasce, mentre in mezzo pronti Messias, Petriccione e Benali. In attacco confermato il tandem Simy-Ounas.

QUI VERONA – Juric stupisce ancora in porta: pronto a schierare di nuovo Pandur. In difesa Dimarco con Ceccherini, favorito su Dawidowicz e Lovato, e Magnani. Barak di nuovo in posizione arretrata a centrocampo per far posto a uno tra Bessa o Salcedo sulla trequarti. In attacco ballottaggio Lasagna-Kalinic con il primo in vantaggio per una maglia da titolare.

Dove vedere il match

Crotone-Verona sarà trasmessa da Sky e sarà visibile su Sky Sport Serie A e Sky Sport. In streaming su NowTv e Sky Go.

Le probabili formazioni di Crotone-Verona

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Pereira, Messias, Petriccione, Benali, Molina; Ounas, Simy. All. – Cosmi

Verona (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Barak, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Lasagna. All. – Juric