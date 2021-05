Durante l’intervista rilasciata a Chi, Dayane Mello ha svelato di essere in cura presso un terapeuta per elaborare la morte di Lucas

La scorsa settimana, Dayane Mello è stata paparazzata insieme a Mario Balotelli, sua ex fiamma, ma oggi scopriremo di più sul suo nuovo fidanzato. Durante la breve intervista concessa al settimanale Chi, l’ex concorrente del GF Vip, dopo esser stata beccata in compagnia dell’imprenditore di Caserta, ha raccontato le prime impressioni. Le foto, scattate nei pressi della Costiera Amalfitana, mostrano i due intenti a scambiarsi effusioni.

L’uomo in questione si chiama Andrea e, come dichiarato dalla stessa Mello, le sta facendo battere il cuore: “Questa mini vacanza è la mia fuga dalla realtà. Non so dire se oggi ho trovato la persona giusta, ma se fosse così sarei felice. Non andrò mai più di corsa e non sbatterò più la testa come il passato“.

Durante la chiacchierata Dayane ha raccontato che il padre non sta molto bene e il fratello Juliano non riesce più ad andare a lavoro perchè il negozio in cui attualmente lavora gli ricorda Lucas, il fratello prematuramente scomparso durante un tragico incidente stradale. Dayane Mello ha svelato di essere in cura da un terapeuta per cercare di elaborare il lutto: “Soffro ancora per la perdita di mio fratello, vorrei stare vicino alla mia famiglia“, ha concluso.