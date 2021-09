Diaz-Theo, il Milan fatica ma a San Siro il Venezia cade 2-0

Posticipo serale della 5a giornata, a San Siro il Milan sfida il Venezia. Decisivi i cambi, Diaz e Theo lanciano il Diavolo in vetta. Le pagelle: Saelemaekers decisivo

Vittoria importante per il Milan che a San Siro supera il Venezia 2-0 dopo una partita difficile e decisa solo dai cambi di Pioli nel finale di gara. Diaz e Theo regalano altri 3 punti al Milan che torna momentaneamente in vetta alla classifica di Serie A.

LA PARTITA

Il Milan parte subito con il suo piano tattico. In assenza di una prima punta classica, Pioli punta sul pressing alto per recuperare alto il pallone e attaccare la difesa del Venezia. Gli ospiti sono però molto bravi a non concedere spazi e alla lunga i rossoneri trovano sempre meno geometrie.

Anche il secondo tempo risulta avaro di emozioni fino a quando Pioli inserisce Theo Hernandez e Saelemaekers. Sono i cambi che decidono il match. Prima il laterale francese serve di prima Diaz per il tap-in del vantaggio poi si mette in proprio per il 2-0 dopo una cavalcata elegante di Saelemaekers.

LE PAGELLE

Saelemaekers 7,5: il belga entra e spacca la partita con giocate di classe e decisive, vedi il gol del 2-0 che chiude la partita

Florenzi 5,5: poco incisivo, si limita al compitino

Caldara 5,5: regge fino al primo gol poi viene travolto dalla marea rossonera

IL TABELLINO DI VENEZIA-MILAN:

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Toure, Bennacer, Tonali, Florenzi, Diaz, Leao, Rebic. A disp.: Tatarusanu, Jungdal, Conti, Theo Hernandez, Tomori, Castillejo, Kessiè, Saelemaekers, Maldini, Pellegri. All.: Pioli.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa, Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro, Peretz, Vacca, Busio, Aramu, Forte, Johnsen. A disp.: Neri, Modolo, Ebuehi, Svoboda, Tessmann, Heymans, Bjarkason, Kiyine, Crnigoj, Henry, Okereke. All.: Zanetti.

MARCATORI: 68′ Diaz, 82′ Theo