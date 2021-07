Donnarumma, che sgarro al Milan. Le cifre del contratto con il Psg

Rese pubbliche le cifre del contratto tra Donnarumma ed il Psg. Il giovane portiere ex Milan guadagnerà meno di quanto offerto dai rossoneri

Gigio Donnarumma è forse il colpo di mercato più discusso dell’attuale sessione di mercato. Il portiere ex Milan si è laureato campione d’Europa con la Nazionale italiana poco più di due settimane fa e dopo pochi giorni ha ufficializzato il suo passaggio al Paris Saint Germain.

Dopo il continuo tira e molla degli ultimi anni tra la società rossonera ed l’assistito di Mino Raiola, il matrimonio tra il Milan è Gigio Donnarumma è giunto al capolinea. A nulla sono valsi i numerosi tentativi del club milanese di trovare un accordo tra le parti: alla chiamata del Psg difficilmente si può dire di no.

Stando alle ultime informazioni raccolte pare che il Milan avesse offerto a Donnarumma un contratto di circa 8 milioni di euro annui per assicurarsi la sua permanenza all’ombra della Madonnina. In questi giorni si è parlato di ricchissimo contratto offerto invece dal Psg pari a 12 milioni di euro praticamente impossibili da rifiutare.

Le vere cifre del contratto

Secondo l’Equipe l’ingaggio fisso di Donnarumma con il Psg non supera i 7 milioni di euro annui: un milione in meno di quanto offerto dal Milan. La quota fissa in questione, però, non tiene conto dei numerosi bonus di non difficile realizzazione da parte del calciatore. Diverse sono le condizioni per il raggiungimento dei bonus in questione (tenere un comportamento etico, astenersi da atti di propaganda politica ecc.). Proprio clausole del genere hanno permesso a Mbappé, ad esempio, di arrivare a guadagnare circa 7 milioni netti fin dal primo anno all’ombra della Tour Eiffel. Sommando quindi tutti i bonus in questione, per Gigio Donnarumma non dovrebbe comunque essere difficile raggiungere la cifra di circa 12 milioni di euro “chiacchierata” negli scorsi giorni.