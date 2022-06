Dybala accetta l’offerta dell’Inter. Nelle prossime ore attesa la firma

Paulo Dybala sarà un nuovo giocatore dell’Inter. A riportarlo è “La Gazzetta dello Sport”, secondo cui nella giornata di lunedì tra i nerazzurri e l’argentino c’è stata una telefonata decisiva. Dybala firmerà dunque un contratto di 4 anni con l’Inter, fino al 2026. Nelle prossime 48 ore ci sarà un ulteriore incontro per definire gli ultimi dettagli in attesa della firma sul contratto. Secondo alcune indiscrezione filtrate nelle ultime ore, inoltre, Dybala avrebbe addirittura anche già parlato con Simone Inzaghi del suo futuro nell’Inter e del ruolo che avrà nella prossima stagione all’ombra del Duomo di Milano. Ora non resta altro che aspettare che la Joya torni in Italia per chiudere il trasferimento.

Intanto l’Inter si muove sul mercato per rafforzare ulteriormente la rosa di Simone Inzaghi e continua a puntare Romelu Lukaku. Il belga vuole tornare in nerazzurro e sta cercando di convincere i Blues a trovare un accordo per il suo trasferimento . Tuttavia il Chelsea è già sceso da 25 a 20 milioni di euro per il prestito oneroso, mentre Marotta e Ausilio non offrirebbero più di 10.

Con l’arrivo di Dybala e con l’eventuale ritorno di Lukaku, Correa potrebbe fare le valigie e lasciare Milano. Su di lui c’è già Jorge Sampaoli che lo vorrebbe al Marsiglia, visto anche che lo ha allenato al Siviglia.