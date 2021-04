Un’icona negli anni 80 che ha accompagnato tante generazioni. Oggi, Eddy Murphy spegne ben 60 candeline

Tanti auguri Eddie. Il 3 Aprile di 60 anni fa nacque Eddie Murphy, destinato ad entrare nel cuore di tanti spettatori perché ci vuole tanto talento per divenire uno degli attori più amati di sempre. La sua popolarità ha avuto il picco negli anni Ottanta ma ancora oggi le nuove generazioni crescono con i suoi iconici film. Interprete di tante pellicole cult come “Una poltrona per due“, “Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills” o “Il principe cerca moglie“ si è sempre dimostrato un vero uomo da box office.

Potrebbe interessarti:

Considerato uno dei migliori attori comici della sua generazione, è diventato con gli anni celebre anche grazie alle sue qualità di trasformista e imitatore, oltre che per le qualità di doppiatore a cui si è dedicato soprattutto negli ultimi anni (“Mulan” e “Shrek”). La sua mimica e la sua inconfondibile risata, che in Italia è stata affidata alla voce del celebre Tonino Accolla, sono da sempre le sue caratteristiche uniche e peculiari.

La carriera

Nel 1988 esce un film destinato a divenire un cult. Eddy Murphy interpreta Il principe cerca moglie interpretando il giovane Akeem, principe del reame africano di Zamunda, che compiuti i 21 anni di età deve sposarsi. E ora nel 2021 è appena uscito il sequel “Il principe cerca figlio“. Nel 1996 è la volta de “Il professore matto”, remake del film di Jerry Lewis “Le folli notti del dottor Jerryll”, nel quale Eddy Murphy interpreta diversi membri della famiglia Klump, a cui segue due anni dopo un’altra pellicola cult “Il dottor Dolittle”. Questi i titoli più noti, per i quali intere generazioni lo ricordano. Tra i suoi ultimissimi film, “Dolemite Is My Name” del 2019, una delle sue prove più convincenti.

Da ricordare anche che nel 1992 Eddie Murphy prende parte al video di Michael Jackson “Remember the time”, dove interpreta il ruolo del Faraone e un anno dopo, l’attore si cimenta anche con il canto e pubblica un album per scopi umanitari, “Love’s alright”.

In quanto alla sua vita privata Murphy è diventato padre del suo decimo figlio nel 2018. I primi due figli sono Eric (1989) nato dalla relazione con Paulette McNeely, e Christian (1990), concepito con la responsabile dei casting Tamara Hood. Nel 1988 ha conosciuto la modella Nicole Mitchell che ha sposato il 18 marzo del 1993 da cui ha avuto cinque figli: Bria Liana (1989), Miles (1992), Shayne Audra (1994), Zola Ivy (1999) e Bella Zahra (2002). Nel 2005 la Mitchell chiese il divorzio ottenendolo nell’aprile del 2006. Dopo il divorzio dalla Mitchell, frequenta la cantante Melanie Brown, dalla quale nasce Angel, come confermato da un test del DNA chiesto dalla donna. Nell’estate 2007 riconosce la figlia, dopo che Mel B lo aveva citato in giudizio.

Vita privata

Il 1º gennaio 2008 sposa la donna d’affari Tracey Edmonds con una cerimonia privata al largo di Bora Bora, decidendo però di non far riconoscere il matrimonio negli Stati Uniti, ottenendo così di fatto la separazione. Dal 2012 è compagno della modella Paige Butcher, da cui ha avuto una figlia (la nona), Izzy Oona, nata il 2 maggio 2016, e il decimo figlio, Max Charles, nato il 30 novembre 2018. Ha anche avuto una relazione con la cantante Whitney Houston.