Sono in corso le votazioni per le elezioni in Emilia Romagna e Calabria: è possibile seguire gli exit poll attraverso una specifica app

Giornata caotica in Emilia Romagna e Calabria per le elezioni: nelle due regioni si sta votando in queste ore e sarà possibile farlo fino alle 23.

Una volta terminate le votazioni verranno effettuati gli spogli delle votazioni e da quest’anno sarà possibile seguirli in tempo reale attraverso una app. Come spiega Adkronos, è stata fornita una versione aggiornata di Eligendo Mobile, reso noto dal ministero.

La funzionalità dell’app – come spiegato dal Viminale – sarà quello di fornire in diretta i dati per quanto riguarda l’affluenza alle urne delle due regioni e – una volta iniziato lo spoglio – i numeri per le votazioni effettuate dai cittadini. Un modo interessante per seguire anche attraverso lo smartphone (o altri dispositivi mobili) lo sviluppo degli exit poll delle elezioni in Emilia Romagna e Calabria.

Inoltre, è possibile per gli utenti ‘personalizzare’ lo sviluppo delle elezioni: infatti, aggiungendo una posizione geografica ben precisa, si potrà seguire in tempo reale anche come avviene lo spoglio in quella determinata città selezionata. In Emilia Romagna quest’oggi si vota per il nuovo governo regionale con il suo Presidente, mentre in Calabria il Presidente e 30 consiglieri regionali. Le urne sono aperte dalle 7 alle 23.

