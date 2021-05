Ellen DeGeneres dice addio al suo show dopo 19 anni

Dopo 19 anni, oltre tremila puntate e circa 2400 celebrity, Ellen DeGeners sta per dire addio al suo show. Ad annunciarlo, la stessa conduttrice durante un’intervista a Hollywood Reporter: “Se sei una persona creativa – ha spiegato la DeGeneres – devi essere costantemente messa alla prova e per quanto lo show sia fantastico e divertente, non rappresenta più una sfida per me“. L’ultima puntata è prevista per il 2022.

Potrebbe interessarti:

Nell’intervista, Ellen ha spiegato che la sua decisione era già maturata nel 2016, ma di aver firmato per altri quattro anni. Nessun momento di esitazione per la conduttrice che ha dichiarato di essere alla ricerca di nuove sfide, poi ha aggiunto: “19 anni sono un tempo lungo per fare qualsiasi cosa“.

Che questa decisione arrivi dopo le accuse ricevute? Qualche mese fa, infatti, sono circolate voci sul cattivo carattere di DeGeneres in privato e sul fatto che le persone che lavoravano per il suo programma fossero trattate male. Dopo varie testimonianze, Ellen ha pubblicato un messaggio di scuse: “Il giorno in cui è cominciato il nostro programma ho detto a tutti i presenti che l’Ellen DeGeneres Show sarebbe stato un posto gioioso, in cui nessuno avrebbe alzato la voce e tutti sarebbero stati trattati con rispetto. Ovviamente, qualcosa è cambiato e sono molto dispiaciuta che le cose non siano andate così. Per questo mi scuso“.