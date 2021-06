Italia-Austria è il primo ottavo di finale di Euro 2020. La coppia Depay-Wijnaldum manda in estasi l’Olanda, Sheva spera nella differenza reti

Nessuna sorpresa nel gruppo C dove Olanda e Austria raggiungono gli ottavi di finale di Euro 2020 battendo rispettivamente Macedonia del Nord e Ucraina. Il gol di Baumgartner regala a Foda il passaggio del turno e la sfida di sabato sera a Wembley contro l’Italia mentre ad Amsterdam, un super Wijnaldum (doppietta) e Depay piegano facilmente Pandev e compagni.

Macedonia del Nord-Olanda 0-3

Alla Johan Cruijff Arena l’Olanda si sbarazza facilmente della Macedonia del Nord e chiude il gruppo C in testa con 9 punti. Gli Orange danno subito l’idea di voler chiudere i conti ma rischiano di andare sotto quando Trajkovski colpisce un clamoroso palo. Sul capovolgimento di fronte Depay portare in vantaggio i suoi sfruttando un assist al bacio di Malen. Nella ripresa sale in cattedra Wijnaldum che prima sfrutta un ottimo assist del neo acquisto del Barcellona al 51′ e poi la chiude definitivamente sette minuti più tardi completando la sua personale doppietta fissando il punteggio sullo 0-3. De Boer sfiderà una delle migliori terze provenienti dal gruppo D, E o F.

Ucraina-Austria 0-1

Niente da fare per l’Ucraina di Shevchenko che esce sconfitta dal match contro l’Austria e, con soli 3 punti, rischia di rimanere fuori anche dalle migliori terze. L’eroe di giornata è Baumgartner che, al 21′ del primo tempo, sfrutta un perfetto calcio d’angolo di Alaba per infilare il portiere ucraino da pochi passi. La ripresa è avara di emozioni con la squadra di Sheva incapace di creare seri grattacapi alla difesa austriaca. Foda conquista così il secondo posto nel girone con 6 punti e sabato sera sfiderà l’Italia a Wembley.

Classifica finale Gruppo C Euro 2020

Olanda 9 Austria 6 Ucraina 3 Macedonia del Nord 0