Eurovision 2022, positivo al Covid uno dei cantanti de Il Volo

Stando alle ultime notizie, pare che uno dei membri de “Il Volo” sia risultato positivo al Covid. ll trio dovrebbe essere presente, in qualità di ospite d’onore, nella serata finale dell’Eurovision 2022 il 14 maggio. In tale occasione dovrebbe dovrebbe cantare ‘Grande Amore’, il brano con cui vinse il Festival di Sanremo nel 2015.

Andrea Tronzano, Assessore alle Attività Produttive della Regione Piemonte, ospite questo pomeriggio di studionews, ha dichiarato:

“Se Mahmood e Blanco dovessero vincere, lasceremmo volentieri la possibilità di ospitare #eurovision ad un’altra città italiana“.

Ancora Tronzano:

” Per Eurovision la Regione Piemonte ha investito due milioni di Euro. Ci aspettiamo un grande ritorno, specie in termini di Turismo. La vittoria dei Maneskin ha riacceso l’attenzione sulla manifestazione. La politica non può non cogliere il messaggio di inclusione che da essa si propaga”.