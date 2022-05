Ita Airways, paura su un volo per Palermo: atterraggio d’emergenza a causa di un uccello

Una mattinata tutt’altro che tranquilla quella vissuta dagli 83 passeggeri diretti a Palermo del volo Ita Airways AZ1765. Secondo quanto ricostruito, il volo partito dall’aeroporto di Linate è stato costretto a tornare indietro per effettuare un atterraggio di emergenza. Tutto ciò è accaduto a pochi minuti dal decollo e la causa sarebbe da attribuire allo scontro accidentale con un uccello.

L’impatto con il volatile, ha causato l’avaria di uno dei motori e ha costretto i piloti a fare dietro front e tornare nell’aeroporto di partenza. L’aereo ha fatto rientro atterrando senza problemi. Sulle piste di Linate, i decolli e gli atterraggi sono stati sospesi momentaneamente per consentire le ispezioni dei tecnici. Solo un piccolo spavento per i passeggeri che avranno sicuramente un aneddoto da raccontare una volta arriva in Sicilia.

Non solo Ita Airways, l’incredibile vicenda accaduta a Londra

Se per questa vicenda l’atterraggio di emergenza si è reso necessario a causa di un ottimo motivo, lo stesso non possono affermare i 300 passeggeri di un volo Virgin Atlantic. La storia paradossale è accaduta pochi giorni su un volo partito da Londra Heathrow e diretto a New York. A circa un’ora dal decollo, sui cieli dell’Irlanda, il copilota avrebbe confessato di non aver superato l’ultimo test di volo necessario per decollare. Ciò ha costretto il comandante a fare “retromarcia” causando lo stupore dei passeggeri a bordo. L’incredibile vicenda, è costata quasi tre ore di ritardo.

“L’Airbus A330 stava sorvolando sull’Irlanda quando hanno scoperto che il copilota non aveva completato la fase di addestramento. È stato imbarazzante per tutti e i passeggeri erano furiosi.” Questo il racconto di uno dei passeggeri.