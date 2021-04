In arrivo il nuovo capitolo della celebre serie d’azione Fast & Furious. Lo conferma la Universal Pictures, con il lancio del nuovo avvincente trailer

Ottima notizia per gli appassionati dei film d’azione, con l’uscita in cantiere del nono capitolo della celebre e appassionante saga d’azione Fast & Furious. Negli Stati Uniti il film uscirà nelle sale cinematografiche il 25 giugno, mentre per l’Italia resta ancora sconosciuta la data.

Potrebbe interessarti:

Fast & Furious: il film

Il nono capitolo riparte da dove li avevamo lasciati, con Cypher decisa a vendicarsi di Dominic Toretto e della sua famiglia, dopo averle rovinato i piani. La sete di vendetta spingerà la criminale Cypher a creare una nuova alleanza con Jakob Toretto, fratello malvagio di Dom, che sogna di battere il fratello in una corsa all’ultimo sangue. Corse e motori, ma anche coraggio e azzuffate, Fast & Furious 9 si conferma quintessenza dell’azione.

Il cast

Alla regia, Justin Lin, già autore del terzo e sesto capitolo della saga d’azione. Conferme, ma anche tante novità nel cast, in cui ritroviamo i volti noti di: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris ‘Ludacris’ Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Helen Mirren e Charlize Theron, ma anche la new entry John Cena, nei panni del fratello malvagio di Toretto. Ritorno a sorpresa per Sung Kang, nei panni di Han Lue, ex membro della banda di Toretto, dato per morto.

Produzione milionaria

Budget stratosferico per la nuova produzione targata Universal, che non ha di certo badato a spese per Fast & Furious 9, costato all’incirca 200 milioni di dollari. Gran parte dei soldi di produzione sarebbero, infatti, stati investiti nel cast degli stuntmen, reparto fondamentale per la saga automobilistica. A quanto pare non resta altro che attendere l’uscita, ma soprattutto la riapertura delle sale cinematografiche, per poter godere del nuovo gioiello firmato Justin Lin.