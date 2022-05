Festival di Cannes 2022: la lista di tutti i vincitori

E’ ufficialmente terminata la 75° edizione del Festival di Cannes, una delle manifestazioni cinematografiche più importanti al mondo. Proprio come è avvenuto per altri eventi di questo genere, se nel 2020 fu impossibile organizzare il Festival a causa della pandemia Covid 19, lo scorso anno si era decisi più che mai a tentare una ripartenza. Tuttavia, ciò che era venuto a mancare in precedenza, è stato ritrovato quest’anno, con un red carpet gremito di artisti, star, vip e influencer, e il pubblico ritornato ad acclamare le pellicole.

Poche sorprese e molti nomi la cui vittoria sembrava già essere garantita dal principio, eppure la giuria presieduta da Vincent Lindon ha deliberato il verdetto.

A stringere tra le mani la Palma D’oro è Ruben Östlund per il suo Triangle Of Sadness, una satira che racconta i grotteschi vizi e i difetti della società occidentale. Per il regista si tratta della sua seconda Palma d’Oro, visto che la prima gli venne assegnata nel 2017 per il film “The Square”. Il Gran Prix è un aequo tra Close di Lukas Dhont e Stars at Noon di Claire Danes; il premio alla regia va invece a Park Chan-Wook.

Dei riconoscimenti arrivano anche per l’Italia vista che la pellicola Le otto Montagne, con protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi, vince il Prix de Jury, in un ex aequo con EO di Jerzy Skolimowski.

Di seguito, ecco la lista completa di tutti i vincitori del Festival di Cannes 2022

Palma d’Oro al Miglior film: Triangle Of Sadness di Ruben Östlund

Grand Prix: ex aequo a Close di Lukas Dhont e a Stars At Noon di Claire Denis

Premio della giuria (Prix de Jury): ex aequo al film Le otto montagne di Charlotte Vandermeersch/ Felix Van Groeningen e alla pellicola EO di Jerzy Skolimowski

Miglior regia: Park Chan-Wook per Heojil Kyolshim (Decision To Leave)

Migliore interpretazione femminile : Zar Amir Ebrahimi per Holy Spider (Les Nuits De Mashha) di Ali Abbasi

Migliore interpretazione maschile – Migliore attore: Song Kang-Ho per il film Broker di Kore-Eda Hirokazu

Miglior sceneggiatura: Boy From Heaven (Walad Min Al Janna) di Tarik Saleh;

Palma d’Oro alla carriera: Forest Whitaker

Palma d’Oro d’Onore: Tom Cruise

Premio per il 75esimo anniversario: Tori et Lokita di Jean-Pierre & Luc Dardenne

Caméra d’or (miglior opera prima): War Pony di Riley Keough e Gina Gammell.

Palma d’Oro al Miglior Cortometraggio: The water murmurs di Jianying Chen

Menzione Speciale per un’opera prima: Plan 75 di Hayakawa Chie

Menzione speciale al cortometraggio: Lori de Abinash Bikram Shah