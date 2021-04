In arrivo su Mediaset tre nuove serie: ecco quali sono

Nuovi arrivi in casa Mediaset: tre sono le produzioni in partenza. “Storia di una famiglia perbene“, questa la prima fiction in arrivo. Dalla regia di Stefano Reali, la serie, con protagonisti Simona Cavallari e Giuseppe Zeno, è liberamente ispirata al best- seller di Rosa Ventrella. Ambientata a Bari tra il 1985 e il 1992, la fiction segue l’evoluzione del rapporto tra Maria, figlia di pescatori, e Michele, figlio del boss Nicola Straziota, che da amicizia diventerà un grande amore, pronto a combattere contro l’ostilità delle famiglie.

Girato ad Arezzo, “Fosca Innocenti” è diretta da Fabrizio Costa e prodotta da Banijay Studios Italy e vede il grande ritorno sulle reti Mediaset di Vanessa Incontrada nelle vesti di Vice Questore.

Si ritorna al Sud, precisamente a Palermo, in “Più forti del destino“, regia di Alexis Sweet, prodotto da Fabula Pictures. La serie è l’adattamento della serie-evento francese “Le Bazar de la Charité”. Nel cast, Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, Sergio Rubini e Loretta Goggi. Un dramma, questo, dai toni crudi sulla condizione femminile alla fine dell’Ottocento.