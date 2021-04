Da questo mese, Mediaset Play e Infinity diventano un unico servizio di streaming. Arriverà anche un’app da poter scaricare su Smart Tv

Mediaset Play e Infinity saranno fusi in un unico servizio: Mediaset Play Infinity.

Mediaset, infatti, ha reso noto che nascerà “una nuova piattaforma” con una veste grafica totalmente rinnovata. Le novità, però, non riguardano solo l’aspetto estetico: è in arrivo anche un’applicazione che potrà essere scaricata su smart TV. Grazie a questa nuova modalità, in un unico servizio confluiranno tutti i contenuti gratuiti (come le repliche dei programmi televisivi) delle reti Mediaset e la nuova offerta Infinity+

Si respira grande attesa soprattutto per il calcio in streaming. Nei mesi scorsi, infatti, il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi ha ottenuto i diritti di 104 partite pay in streaming della UEFA Champions League a partire dalla prossima stagione.

“Tutto fa supporre che la Champions rappresenterà un canale della nuova piattaforma, ma dal gruppo – precisa ItaliaOggi – fanno sapere che l’offerta commerciale non è stata ancora decisa. Tra l’altro la visione dei Channels si potrà avere sia con un abbonamento normale mensile annullabile in qualsiasi momento sia con i pass prepagati che consentono di acquistare alcuni mesi di accesso anche senza carta di credito“.