Figliuolo: “Dal 16 agosto vaccini senza prenotazione per fascia 12-18”

Figliuolo comunica alle Regioni il cambio di priorità della campagna vaccinale per immunizzare l’80% della popolazione entro fine settembre

Figliuolo comunica un cambio di priorità. Ora si punta ai più giovani per raggiungere l’obiettivo principale: immunizzare l’80% della popolazione entro fine settembre. Il generale scrive alle Regioni invitandole a “predisporre corsie preferenziali per l’ammissione alle somministrazioni dei cittadini” appartenenti alla fascia 12 – 18 anni a partire dal 16 agosto, “anche senza preventiva prenotazione”. Al momento per le persone al di sotto dei 18 anni è indicata la somministrazione solo di Pfizer o Moderna.

Nella lettera alle Regioni si legge anche che la campagna vaccinale “si sta sviluppando nei termini pianificati che vedono il progressivo raggiungimento degli obiettivi previsti per l’immunizzazione delle classi prioritarie, dei cittadini maggiormente vulnerabili e fragili”. Fino a metà luglio il commissario Figliuolo aveva sottolineato che “andare sui 60enni è il nostro imperativo categorico“. Questa strategia, però, non ha ottenuto grandi risultati al punto da decidere di rovesciare le priorità. Vaccinare i più giovani diventa determinante soprattutto in vista della riapertura delle scuole, comprendenti talvolta attività sportive.

“Tale predisposizione – mette in luce Figliuolo – avrà risvolti positivi anche per incentivare la ripresa in sicurezza sia delle attività sportive sia di quelle finalizzate a garantire il maggiore benessere psicofisico per i più giovani”.