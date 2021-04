Con un’intervista al Corriere della Sera, Francesca Piccinini annuncia il suo addio al volley: “Ma”, giura, “la mancata convocazione a Tokyo non c’entra”

Insieme a Maurizia Cacciatori ha contribuito a scalfire quel tanto che basta l’immaginario calciocentrico degli italiani: Francesca Piccinini, 42 anni – sotto rete da quando ne aveva quattordici – celebra oggi il suo addio definitivo alla pallavolo rendendolo ufficiale attraverso un’intervista al Corriere della Sera in cui si dimostra per nulla vittima dei rimpianti (“Rifarei tutto, anche Playboy“) e anzi aperta a tutto quello che il secondo tempo della sua vita potrà riservarle, incluso un nuovo ruolo nel progetto-squadra di Busto Arsizio, il team che due anni fa la spinse a rimandare il momento in cui avrebbe appeso le ginocchiere al chiodo, e forse un reality in tv.

“La pallavolo è stata la mia scuola di vita (…) Mi lascia l’entusiasmo e l’esempio, le ragazze mi vedevano come un punto di riferimento”, asserisce Francesca Piccinini che poi, a proposito di lasciti, ne fa uno nei confronti della ventiduenne Paola Egonu: “Mi rivedo nella sua determinazione e nella sua semplicità. Ha 22 anni ed è piena di talento. La naturalezza con cui ha fatto coming out è la sua forza”. Il prossimo, importantissimo appuntamento per il volley italiano sono le Olimpiadi di Tokyo, che Piccinini, un calendario per Men’s Health datato 2004 che l’ha consacrata a sex symbol ben oltre il campo da gioco, guarderà da casa, ma non è del tutto escluso che qualche network possa chiederle di commentarle: “Mazzanti ha detto che non mi avrebbe convocata? Avrei preferito saperlo di persona, ma comunque non ha pesato in alcun modo sulla mia decisione (…) Tiferò per le ragazze con tutte le mie forze”.