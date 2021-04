Fratelli d’Italia cresce sempre più nei sondaggi e sfida la Lega, il prossimo obiettivo secondo Giorgia Meloni sarebbe raggiungere il 30%

All’interno del Carroccio Fratelli d’Italia è l’unico partito che ha registrato un aumento esponenziale di consenso, attualmente nei sondaggi oscilla tra il 17 e il 19%, ma l’obiettivo di Giorgia Meloni è quello di surclassare la Lega arrivando a raggiungere il 30%. Quella di FdI è stata una rapida scalata di consensi, frutto di un’attenta strategia.

A differenza della Lega che è sempre stato un movimento interclassista radicato al Nord, soprattutto in Pianura Padana, FdI invece è riuscita a guardare all’Italia nella sua interezza. Ma è solo con la nascita del Governo Draghi che si rafforza la figura di Giorgia Meloni come leader. Sulla linea ferma della coerenza infatti FdI ha scelto di rimanere all’opposizione conquistando anche i leghisti e i forzisti più scontenti.

Ad aumentare i consensi poi non mancano spiccate doti di comunicazione. Nell’Italia dilaniata dal Coronavirus Giorgia Meloni infatti ha saputo parlare alla pancia del Paese, rivolgendosi a Partite Iva e imprese. “Rischiamo un’ecatombe occupazionale e delle aziende. E’ una vittoria riaprire domani, non a maggio, con protocolli chiari di cui il governo si assume la responsabilità. Una vittoria sarebbe consentire la riapertura alle attività con spazi all’aperto o dare a quelle che non li hanno spazi all’aperto a costo zero“.

FdI punta a Palazzo Chigi e la lotta adesso è tutta tra populisti che tra pochi anni eclisseranno Partito Democratico e Movimento 5 stelle se qualcosa non si smuove.