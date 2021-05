Dopo la reunion di Friends, arriva una rivelazione scottante tra Jennifer Aniston e David Schwimmer, interpreti di Rachel e Ross

Friends, dopo la reunion della nota sitcom, spunta una rivelazione scottante da Jennifer Aniston e David Schwimmer. Sembra che i due ai tempi di Friends provassero un’attrazione reciproca: tra Rachel e Ross sembra quindi che la chimica non era solo per le telecamere, c’era qualcosa di più. Lo scorso 27 maggio SKY ha ospitato sui suoi canali Sky Uno e Sky Atlantic la tanto attesa reunion di Friends. Durante l’evento sono stati rivelati dettagli inediti sul dietro le quinte e su come la serie ha preso vita. E così alla domanda di James Corden, conduttore della serata, su se fossero mai nate storie sul set tra gli attori protagonisti, Senza esitare, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc e Matthew Perry hanno indicato Jennifer Aniston e David Schwimmer.

Potrebbe interessarti:

David Schwimmer ha poi aggiunto: “La prima stagione, noi… avevo una grande cotta per Jen“. Jennifer Aniston ha poi replicato: “Era reciproco”. Tuttavia poi l’attore di Ross ha precisato che tra i due è stato tutto platonico: “Ma è stato come il passaggio di due navi, perché uno di noi aveva sempre un’altra relazione. Quindi non abbiamo mai attraversato quel confine. L’abbiamo rispettato”. Tra i due non c’è mai stato nulla e hanno raccontato che il primo bacio che si sono scambiati è stato anche il primo bacio tra Ross e Rachel.

“Abbiamo semplicemente incanalato tutta la nostra adorazione e amore reciproco in Ross e Rachel. Ricordo di aver detto una volta a David, ‘Sarà un vero peccato se la prima volta che io e te ci baciamo davvero sarà sulla televisione nazionale’. E la prima volta che ci siamo baciati è stata in quel bar“.

Negli anni poi si è sempre vociferato che tra i due attori non corresse buon sangue e che si odiassero. Ma dopo l’evento di ieri si può dire che non era così. Molti fan, dopo ieri hanno già iniziato a vociferare che Jennifer Aniston e David Schwimmer potrebbero avere una storia ora, visto che entrambi sono single. Jennifer Aniston negli anni è uscita con la guest star Tate Donovan e con Brad Pitt, per poi sposarlo e divorziare. David Schwimmer invece ha avuto diverse relazioni, e la principale fu con Natalie Imbruglia. Recentemente pare che entrambi siano single: Schwimmer si è separato dalla moglie Zoe Buckman dopo dieci anni di matrimonio, mentre Jennifer Aniston ha sposato Justin Theroux, ma poi i due si sono lasciati dopo due anni di nozze.