Alla Luminus Arena, Genk-Napoli termina 0-0: tre legni per i partenopei ma la squadra di Ancelotti non convince e perde due punti preziosi

Una stecca preoccupante: alla Luminus Arena, Genk-Napoli si chiude senza reti. Nel match valido per la seconda giornata del gruppo E di Champions League, i partenopei non riescono a ripetersi dopo l’exploit contro il Liverpool al San Paolo.

Nel primo tempo, i ragazzi di Ancelotti non convincono dal punto di vista della prestazione ma il Genk commette delle ingenuità che permette ai calciatori azzurri di presentarsi a tu per tu con il portiere. Al 15′ la migliore occasione: Callejon calcia in porta, Coucke si oppone con l’aiuto del palo, poi Milik da terra prova il guizzo ma la traversa dice no.

Il polacco è sfortunato e sprecone anche dieci minuti più tardi: su un cross di Callejon, il numero 99 colpisce il palo ma era tutto solo in area di rigore. I partenopei poi si vedono rigettare un’altra palla goal con il salvataggio sulla linea di un difensore sul colpo di testa di Koulibaly. Il Genk si vede in avanti e la migliore occasione arriva a fine primo tempo: un super-Meret evita il goal con Bongonda.

Nella ripresa, il Napoli gioca meglio ma spreca e poi non riesce più a rendersi pericoloso. Nonostante gli ingressi di Mertens e Llorente, i ragazzi di Ancelotti non riescono a trovare il colpo da 3 punti. Anzi, è Hagi a sfiorare il gol partita ma la conclusione del figlio d’arte rumeno termina di un soffio a lato.

Finisce così: 0-0 tra Genk-Napoli. In molti adesso chiederanno il motivo per il quale Ancelotti abbia rinunciato a Lorenzo Insigne (mandato addirittura in tribuna) ma intanto i partenopei perdono due punti preziosi per strada.

Genk-Napoli 0-0: il tabellino

GENK (4-3-3): Coucke; Maele, Cuesta, Lucumi, Uronen; Berge, Hagi (92′ Heynen), Hrosovsky; Bongonda (90′ Paintsil), Samatta, Ito. – All.: Felice Mazzù

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (34′ Malcuit); Callejon, Allan, Elmas (58′ Mertens), Fabian Ruiz; Lozano, Milik (72′ Llorente). – All.: Carlo Ancelotti

