Giffoni, 58enne precipita in una scarpata: è grave al Ruggi

di Antonio Jr. Orrico

Un accaduto grave, ancora non superato. Come riportato dal sito web ottopagine.it, un 58enne originario di Giffoni Valle Piana è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Ruggi di Salerno. L’uomo, stando alle prime indiscrezioni sull’accaduto, avrebbe subito un grave incidente nel pomeriggio di Pasquetta, nel corso della giornata di ieri, passata da lui proprio nel comune dei Picentini.

L’uomo, per cause ancora ignote, è finito fuori strada con l’auto, precipitando in una scarpata. La centrale operativa del 118 ha avvisato gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. Una squadra del CNSAS di presidio proprio a Giffoni si è immediatamente portata sul posto assieme al Soccorso Montano Dedalo rinvenendo l’uomo al di fuori dell’autovettura.

I sanitari del 118 arrivati anch’essi in loco assieme al Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS hanno provveduto a stabilizzare l’uomo e trasportarlo in barella sulla strada a valle dove c’era l’ambulanza 118 ad attenderlo. Per ora non vi sono ulteriori accertamenti né novità sulle sue condizioni.