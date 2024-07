Giffoni54, domani la conferenza stampa

di Redazione ZON

Domani, 9 luglio, alle 11.00, sarà presentato tutto il programma della 54esima edizione del Giffoni Film Festival, prevista dal 19 al 28 luglio.

Giffoni ha scelto di iniziare il suo racconto da un luogo che è casa, radici, visione del futuro: la Multimedia Valley, un’idea diventata realtà grazie alla dedizione e alla passione di chi ha creduto all’impossibile, immaginando spazi e contenuti, trasformando un’utopia in un’industria culturale, amata e conosciuta in tutto il mondo. La narrazione del programma di #Giffoni54 partirà, dalla Sala Blu, tra il calore di chi attende, ogni anno, il festival con ansia ed emozione: tra l’abbraccio dei giffoner e delle loro famiglie, sono loro a rendere unico ogni momento. Giffoni è pronto, quindi, per annunciare un programma di grande qualità artistica tra anteprime, eventi speciali, talenti, ospiti e presenze istituzionali.

Sarà un momento di gioia e di felicità per tutti. Per accreditarsi è necessario inviare una mail scrivendo il proprio nome e la testata di riferimento a [email protected]

Per chi non potrà partecipare in presenza è prevista la diretta sul sito giffoni.it e sulla pagina Facebook: https://fb.me/e/4tsWCXsMQ