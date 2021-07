Niente Formula 1 e MotoGP in Australia. A causa delle restrizioni per il Covid, sono stati cancellati i due GP previsti a ottobre e novembre

Sia la Formula 1 che la MotoGP sono arrivate più o meno a metà stagione, con Verstappen e Quartararo saldamente al comando delle rispettive classifiche. Arrivano, però, importanti novità per quanto riguarda i calendari delle due corse a motori. Infatti, sia la Formula 1 che la MotoGP hanno deciso di cancellare, almeno per questa stagione, al GP d’Australia, sui circuiti di Melbourne e Phillip Island.

Potrebbe interessarti:

Il motivo della cancellazione riguarda le restrizioni sugli spostamenti e le difficoltà logistiche per entrare in Australia, che negli ultimi giorni ha inasprito le misure anti-Covid. Il GP d’Australia di Formula 1, già rimandato ad inizio stagione, si sarebbe dovuto disputare a Melbourne il 21 novembre. Ora gli organizzatori dovranno trovare una nuova sede per mantenere le 23 gare stagionali previste.

In MotoGp, invece, si è già trovata una soluzione. Al posto del GP d’Australia, che si sarebbe dovuto disputare il 24 ottobre, Rossi e compagni correranno un’altra gara a Portimao, mentre il GP di Malesia verrà anticipato di una settimana. Il prossimo appuntamento per la Formula 1 è previsto per il 18 luglio, con la gara di Silverstone, mentre la MotoGP riprenderà l’8 agosto con il GP di Stiria.