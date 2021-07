Quando iniziano i saldi estivi? Quando si potrà acquistare capi ad un prezzo più vantaggioso? La data stabilita è il 3 luglio ma alcune regioni aspettano. Ecco i dettagli in base alle regioni

È giunto il momento tanto atteso da molti italiani i quali si chiedono: “Ma quando iniziano i saldi estivi?“. La risposta potrebbe essere semplice, ma non tutte le regioni si sono uniformate. La data stabilita a livello nazionale è stata fissata per sabato scorso, 3 luglio. Ma in molti avranno notato una discrepanza rispetto a quanto annunciato da tg e negozi. Infatti, non tutti sono partiti lo stesso giorno, tra chi ha deciso di avvantaggiarsi e chi, invece, ha deciso di aspettare ancora un po’. Con l’allentarsi delle restrizioni, le imminenti vacanze e il portafogli per alcuni un po’ più leggero rispetto agli anni passati, molti aspettano appunto i saldi per acquistare vestiti e accessori ad un prezzo più vantaggioso. Ecco quindi che sorge la necessità di fare chiarezza e capire quali regioni hanno deciso di cambiare.

L’elenco regione per regione

In Sicilia i saldi estivi sono iniziati giovedì 1 luglio, due giorni in anticipo rispetto alla data nazionale. La Basilicata ha invece optato per il 2 luglio, venerdì scorso. Lombardi, Lazio e Campania hanno invece rispettato le direttive, essendo partite sabato. Insieme a loro anche Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. Per quanto riguarda, invece, gli abitanti delle province autonome di Trento e Bolzano, questi dovranno aspettare il 16 luglio. L’ultima a dar via agli sconti estivi sarà la Puglia, il cui inizio dei saldi è stato posticipato addirittura al 24 luglio.

Quando finiscono i saldi?

Per quanto riguarda la fine dei saldi estivi, quasi tutte le regioni si sono allineate alla data del 31 agosto. Lazio e Province autonome di Trento e Bolzano anticipano al 13 agosto. In Liguria si finirà il 16 mentre in Piemonte il 28. Il primo settembre, invece, Calabria e Marche mentre la Basilicata il 2 settembre. Sardegna il giorno 3 e Puglia e Sicilia aspetteranno il 15 settembre. L’ultima regione a dire addio ai saldi estivi sarà la Valle d’Aosta, il 30 settembre.