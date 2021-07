Sebastian Giovinco può tornare in Serie A durante la sessione estiva di mercato. Il Venezia ha avviato i contatti con l’ex di Parma e Juventus

Dopo oltre sei anni, Sebastian Giovinco potrebbe tornare in Serie A. Infatti, il neo-promosso Venezia, allenato da Paolo Zanetti, ha messo nel mirino l’ex giocatore di Parma e Juventus, che dal 2019 gioca in Arabia Saudita, all’Al-Hilal, con cui ha vinto due volte il campionato. La squadra veneta ha avviato i primi contatti con l’attaccante, che vede nel Venezia un’occasione per tornare nel giro della Nazionale.

Con la maglia azzurra Giovinco ha collezionato 23 presenze ed una sola rete, ma manca a Coverciano dal 2015, ovvero da quando lasciò la Juventus per trasferirsi in Canada. Con la maglia del Toronto FC, l’attaccante ha conquistato la MLS nel 2017, oltre ad aver segnato 83 gol in 142 presenze.

Poi nel 2019 il passaggio in Arabia Saudita, ma ora Giovinco ha l’occasione di tornare in Serie A, dove tra Juventus, Empoli e Parma ha realizzato quasi 50 reti e conquistato due campionati con la maglia bianconera. Per il Venezia, l’attaccante ha la giusta esperienza e il talento necessario per disputare un ottimo campionato. L’affare non è difficile, visto che il contratto dell’attaccante con l’Al-Hilal scade a fine anno, e nelle prossime settimane potrebbe esserci la fumata bianca.