Italia e Spagna si affrontano per il passaggio alla finale di Euro 2020. Mister Mancini scioglie i dubbi sul sostituto di Spinazzola

L’Italia e la Spagna si affrontano questa sera alle 21 a Wembley. La vincente incontrerà in finale di Euro 2020 la squadra trionfatrice nell’altra semifinale tra Inghilterra e Danimarca. Il match degli azzurri sarà trasmesso in chiaro e in diretta a partire dalle ore 21 su Rai 1.

QUI ITALIA – Mancini perde Spinazzola e tenta di schierare la formazione tipo contro le Furie Rosse. I pali dell’Italia saranno difesi dall’inamovibile Donnarumma. Di Lorenzo si candida ancora per una maglia da titolare ma il ballottaggio con Florenzi è serrato. Bonucci e Chiellini formeranno probabilmente la coppia difensiva, con Emerson che prenderà il posto proprio del terzino della Roma out per un terribile infortunio. A centrocampo inamovibile il trio composto da Barella, Jorginho e Verratti. In attacco Insigne e Immobile sono ormai intoccabili. Chiesa parte avanti rispetto a Berardi.

QUI SPAGNA – Luis Enrique si affiderà ancora a Unai Simon tra i pali. La linea difensiva sarà composta da Azpilicueta, Laporte, Pau Torres e Jordi Alba. Koke, Busquets e Pedri formeranno probabilmente il centrocampo titolare. In attacco spazio a Fernan Torres, Morata e Dani Olmo.

Le probabili formazioni del match

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

All.: Mancini

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo.

All.: Luis Enrique