Super Max, La Red Bull conquista la prima pole position della stagione di Formula 1. Seguono Hamilton e Bottas, ottimo Leclerc. Male Vettel e Perez

Max Verstappen conquista la prima pole position della stagione di Formula 1, continuando a dettare il passo in Bahrain, come nei test. Hamilton segue a ruota il talento olandese, davanti il compagno di scuderia Bottas. Ottimo Leclerc che centra il quarto posto. Bocciato Perez, che non si qualifica per il Q3 e Vettel solo diciottesimo.

Q1 GP BAHRAIN

L’asfalto si presenta con quindici gradi di temperatura più bassa, rendendo la qualifica maggiormente imprevedibili. Tutti i piloti scendono in pista con le gomme rosse, per cercare subito di superare il taglio. Verstappen detta il passo, seguendo lo stesso ritmo delle prove libere. La sorpresa dei primi minuti è Tsunoda, giapponese esordiente sulla Alpha Tauri. Molto bene la scuderia di Faenza, che centra un buon tempo anche con Gasly.

Buon giro anche per Leclerc ad un decimo dalla Red Bull, mentre si qualifica sul filo Sainz, che ha un problema nel finale, con la monoposto che si spegne in pista. Mazepin negli ultimi secondi crea un po’ di caos con un testacoda. Male Vettel, che non riesce a trovare il giro veloce ed è costretto ad abbandonare subito la qualifica.

Eliminati: Ocon, Latifi, Vettel, Schuamcher, Mazepin.

Q2 GP BAHRAIN

Provano la qualifica con le gomme gialle la Red Bull, la Mercedes, McLaren e Alpha Tauri. Ricordiamo che le mescole utilizzate per passare in Q3, dovranno essere montate in regime di partenza. La Ferrari non rischia e monta le soft, tagliando la bandiera a scacchi in prima e seconda posizione. L’Alpha Tauri gioca con il fuoco e anche nel secondo tentativo scendono in pista con le medie, peccando di arroganza. Tsunoda non migliora i propri parziali e non va oltre il tredicesimo posto. Sorpresa anche per Perez, che con la mescola meno prestazionale non riesce a tenere il ritmo di Verstappen.

Eliminati: Perez, Giovinazzi, Tsunoda, Raikkonen, Russel.

Q3 GP BAHRAIN

Verstappen ed Hamilton lottano subito per la pole position, con un primo giro lampo per entrambi. Distanti soltanto 23 millesimi. Al primo tentativo meglio Gasly di Bottas, per adesso anonimo. La Ferrari fa un primo tentativo con gomma usata. Giro fenomenale di Leclerc, che porta la rossa al quarto posto, a pochi millesimi dalla Mercedes “finlandese”. Prima pole position della stagione per Verstappen, che stacca il campione del mondo di quasi quattro decimi.