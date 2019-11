Fabio Quartararo conquista la Pole position del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento stagionale della Moto Gp

In Spagna, al Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento stagionale della Moto Gp, Fabio Quartararo conquista la sua sesta Pole position in stagione, davanti al Campione del Mondo Marquez e a Miller. Malissimo Rossi, 12°. Ancora in difficoltà Lorenzo, nella sua gara d’addio.

La cronaca delle qualifiche

Dalla Q1, si qualificano alla successiva manche Alex Rins e Paul Espargaro. Fuori Zarco, che ha vissuto una stagione sottotono rispetto alle precedenti, e Jorge Lorenzo, alla sua ultima gara in carriera. Non ha preso parte alle prove Bagnaia, che ha rimediato una brutta caduta durante le libere rimediando un trauma cranico commotivo e la frattura del polso sinistro, e quasi sicuramente salterà la gara.

La Q2 comincia subito con un testa a testa tra Quartararo, Miller e Vinales, con Marquez e Morbidelli subito dietro, mentre Rossi va subito in difficoltà. Miller conquista momentaneamente la prima posizione, ma Quartararo se la riprende subito, ed al giro successivo si migliora in 1’29.978.

Il francese conquista la Pole, mentre Marquez strappa la seconda posizione a Miller, che finisce 3°. Quarto posto per Andrea Dovizioso, davanti a Morbidelli e Vinales. Rossi conclude 12°.

