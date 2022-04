Green Pass e mascherine: le regole dal 1 maggio

Dal 1 maggio cambiano le regole per il Green pass, la certificazione verde infatti rimarrà come attestazione del completamento del ciclo vaccinale ma non sarà più obbligatorio esibirlo per entrare nei luoghi di lavoro o nei locali pubblici. L’ultimo decreto del 24 marzo scorso infatti ha prorogato solo fino al 30 aprile l’obbligo di certificato verde e dispositivi di protezione delle vie aeree.

Fino al 30 aprile, il green pass base sarà ancora richiesto al lavoro, nei bar, ristoranti, mezzi di trasporto pubblico non locale. Il super green pass invece rimane fino al 1 maggio obbligatorio in palestra, piscina al chiuso, cinema, teatri, discoteche. Dal 1° maggio cesserà l’obbligo di certificato verde ovunque. Resterà solo un’eccezione: le visite in ospedale e nelle Rsa dove fino al 31 dicembre sarà necessario esibire il green pass rafforzato (rilasciato con la sola vaccinazione o guarigione).

Sul tema delle mascherine il dibattito rimane ancora aperto. Stando all’ultimo decreto pubblicato l’obbligo dovrebbe cessare il 30 aprile ma visti gli alti numeri di contagio che continuano ancora a registrarsi è possibile che il Governo valuti una proroga per l’uso dei dispositivi di sicurezza.

L’obbligo di vaccino anti Covid resta invece in vigore fino al prossimo 15 giugno per insegnanti, personale scolastico, forze dell’ordine e per tutti i cittadini dai 50 anni di età in su. Fino al 31 dicembre invece per medici, personale sanitario e delle Rsa.