Gnocchi senza patate, velocissimi da fare in casa

La rubrica di cucina Nuvole di farina oggi è dedicata ad un primo piatto davvero speciale: gli gnocchi senza patate. Gli gnocchi sono un piatto per chi ha poco tempo, ma ha comunque voglia di creare qualcosa di sano e gustoso per la propria famiglia. Possiamo condirli come più desideriamo, con una leggera salsa di pomodoro (io di solito la preparo nella pentola a pressione, ed è pronta in 20 min. metto direttamente passata di pomodoro, un pizzico di sale, aglio e un giro d’olio, spengo a 20 min. dal fischio), un pesto velocissimo di basilico oppure di zucchine, o per i più classici con burro, salvia e del parmigiano, nella ricetta vi aggiungo una variante con la polvere di spinaci e conditi con un sughetto di vongole.

Vediamo subito insieme la ricetta.

Ricetta gnocchi senza patate

Ingredienti per 4 persone

500 gr di acqua

450 gr di semola rimacinata

2 pizzichi di sale

polvere di spinaci (facoltativa)

Procedimento

Per preparare gli gnocchi senza patate, versare l’acqua e il sale in una pentola e portarla a bollore.

Aggiungendo un paio di cucchiai di polvere di spinaci alla farina è possibile fare gli gnocchi verdi.

Spegnere il fuoco e introdurre tutta la farina, lavorando energicamente con un mestolo, facendo attenzione a non scottarsi.

A questo punto, trasferire l’impasto sul piano di lavoro leggermente infarinato e formare un panetto liscio. Dopo aver ricavato dei cordoni basterà tagliarli di circa un cm e mezzo e saranno pronti da cuocere.

Calarli nell’acqua bollente già salata e gli gnocchi senza patate saranno cotti appena salgono a galla.

Condirli e servirli caldi.

Consigli

Se si desidera preparare gli gnocchi senza patate in anticipo li si può lasciare asciugare su un vassoio forato spolverato con un po’ di farina oppure un canovaccio di cotone pulito. Si possono anche congelare e cuocere all’occorrenza.

