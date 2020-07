Greta Thunberg dona l’intero ammontare del premio Gulbenkian alle Ong

L’attivista svedese Greta Thunberg ha donato l’intero importo del premio Gulbenkian per l’umanità da lei ricevuto alle Ong

L’attivista svedese, Greta Thunberg, è stata insignita del Premio Gulbenkian per l’umanità nella sua prima edizione. La donazione di 1 milione di euro andrà a beneficio di Ong che lavorano e si battono contro gli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

La giovane attivista ha deciso di donare i primi 100 mila euro ad un’associazione nota come “SOS Amazzonia” che lavora per contenere la diffusione del Coronavirus nella regione, dove le stime ufficiali parlano di 15 mila contagi tra le popolazioni native. Altri 100 mila euro saranno destinati alla fondazione “Stop Ecocide”, che si impegna per l’istituzione dell’ecocidio come crimine internazionale.

Greta riceve il premio per la determinazione nella lotta contro gli effetti negativi del cambiamento climatico e la lotta contro la persistenza di atteggiamenti che non mirano a cambiare le sorti di un processo involutivo ormai in atto. Alla diciassettenne svedese le si riconosce la capacità di coinvolgere anche migliaia di giovani di tutto il mondo nella sua causa, che dovrebbe essere la causa di tutti.

Da alcuni commenti sulla sua pagina Twitter Greta critica fortemente la mancanza di un impegno chiaro e definito delle istituzioni internazionali nella lotta all’emergenza climatica, riferendosi in particolare ai leader dell’Ue e al recente vertice del Consiglio Europeo, che non ha elaborato un piano concreto nella lotta alla crisi climatica.

Greta ricorda quanto sia importante ridurre le emissioni globali per non utilizzare il nostro budget di carbonio nei prossimi 8 anni e rimanere sotto la soglia dell’aumento di 1,5 gradi centigradi.

