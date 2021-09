Guenda Goria: l’attrice dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico

L attrice ed ex partecipante al Grande Fratello vip, Guenda Goria, ha rivelato di doversi sottoporsi a un intervento chirurgico per curare l’endometriosi

L’attrice Guenda Goria, nonché ex protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha fatto sapere di doversi sottoporre a un intervento chirurgico. Come lei stessa ha spiegato su Instagram, il motivo dell’operazione è dovuto al fatto che la Goria soffre di endometriosi.

In Italia questa malattia continua ad essere ancora poco conosciuta, e solo di recente alcune influencer sono scese in campo per parlarne al grande pubblico. Tra queste pensiamo, per esempio a Giorgia Soleri, che si è attivamente impegnata per fare informazione. Come riporta il sito Endiometriosi.it, la patologia consiste in un accumulo anomalo di cellule endometriali fuori dall’utero. Se di solito, le cellule endometriali dovrebbero trovarsi all’interno di esso; questa anomalia determina nel corpo infiammazione cronica dannosa per l’apparato femminile, che si manifesta tramite forti dolori e sofferenze intestinali.

I principali sintomi sono caratterizzati da dolori molto intensi durante il periodo mestruale e premestruale e nel periodo dell’ovulazione, uniti a dolori pelvici cronici, dolore nei rapporti sessuali, stanchezza fisica cronica. Solo in una bassissima percentuale dei casi l’endometriosi può essere asintomatica.

Al momento, la cura maggiormente efficace per l’endometriosi rimane l’intervento chirurgico, a cui anche la stessa Guenda Goria ha deciso di sottoporsi. Di seguito, ecco il lungo e commovente messaggio di Guenda Goria, scritto di suo pugno proprio oggi che dovrà iniziare il ricovero.

“È arrivato il giorno del mio ricovero. Lo aspetto da un po’ di mesi ma quando mi hanno chiamata, poco prima del mio debutto teatrale, per dirmi che era arrivato il momento, ho iniziato ad avere un po’ d’ ansia. Non ero certa di voler condividere questo momento ma credo che parlarvi della malattia possa essere d’ aiuto a tante donne.

Io soffro di endometriosi.

È una patologia che colpisce tantissime donne (1 su 10 circa) e che che troppo spesso non viene diagnosticata. Si tende a pensare che avere mestruazioni dolorose o avere difficoltà nei rapporti, dolori intestinali, colite cronica, stanchezza siano cose normali. In realtà non è così. Tantissime donne soffrono di endometriosi senza saperlo. Può colpire molti organi e avere compromettere gravemente la salute e per chi ne soffre, il rischio di infertilità, è molto alto. Avere un figlio è davvero difficile anche se non impossibile.

L’ endometriosi è fortemente invalidante e non c’è cura. Bisogna imparare a conviverci. A me ha insegnato a godermi i momenti più belli. Quante vite possiamo vivere? Domani sarà un po’ come il primo giorno di scuola per me.