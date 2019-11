Il Love on Tour di Harry Styles farà tappa, il prossimo anno, anche in Italia con due concerti a Torino e Bologna. Partita oggi la prevendita: ecco tutte le informazioni utili

Migliaia di fan sono in trepidante attesa per le date italiane del Love on Tour di Harry Styles. L’ex membro dei One Direction, infatti, è in tour in giro per il mondo e, il prossimo anno, toccherà all’Italia. Previste due date:

15 maggio 2020 | Pala Alpitour | Torino

16 maggio 2020 | Unipol Arena | Bologna

Pochi minuti fa è partita la prevendita dei biglietti per la data del 15 Maggio su Live Nation, mentre da domani, alle 11, sarà possibile acquistarli sui canali ufficiali TickeOne e Ticketmaster nonché presso tutti i rivenditori autorizzati. In USA e Canada, i membri del circuito “fan certificati” hanno potuto acquistare il biglietto a partire dallo scorso 18 Novembre.

Per i possessori della Member Card American Express, la prevendita per il Love on Tour di Harry Styles si è aperta 4 giorni fa con la possibilità di aggiudicarsi alcuni posti riservati, disponibili fino a 7 giorni dopo l’apertura della vendita. Per farlo, basterà recarsi nella sezione American Express sul sito Ticketmaster.

Ancora poche notizie, invece, sui prezzi dei biglietti. Basandosi sui prezzi dei concerti precedenti, il costo di un biglietto potrebbe aggirarsi intorno ai 130€.

