di Redazione ZON

In sintesi. La quarta e ultima stagione di House of the Dragon, serie HBO sui Targaryen, uscirà nel 2028. Le riprese sono previste nel corso del 2027, dopo la pre-produzione negli ultimi mesi del 2026, come spiegato dal co-ideatore Ryan Condal. In Italia la serie si segue su Sky e NOW.

I punti chiave La quarta stagione di House of the Dragon è l’ultima della serie e uscirà nel 2028.

Le riprese della quarta stagione di House of the Dragon cominceranno nel corso del 2027.

Il co-ideatore Ryan Condal colloca la pre-produzione della quarta stagione negli ultimi mesi del 2026.

La terza stagione di House of the Dragon ha ottenuto il 91% su Rotten Tomatoes e il bollino “Certified Fresh”.

In Italia House of the Dragon è disponibile su Sky e NOW, dove arriverà anche l’ultima tranche di episodi.

La quarta e ultima stagione di House of the Dragon uscirà nel 2028, con le riprese in programma nel corso del 2027. HBO ha deciso di chiudere con questi episodi la saga dei Targaryen.

Quando cominciano le riprese di House of the Dragon 4

Le riprese della quarta stagione di House of the Dragon cominceranno nel corso del 2027, circa un anno dopo il rinnovo con cui HBO ha stabilito la chiusura della serie.

Il co-ideatore Ryan Condal ha spiegato che la preparazione parte in autunno e che la pre-produzione occupa gli ultimi mesi del 2026. La produzione vera e propria dovrebbe cominciare all’inizio del 2027. Internamente la stagione viene chiamata Last Dance.

Tra set e post-produzione serve circa un anno, ed è questo il motivo della distanza tra il rinnovo e la messa in onda. In Italia House of the Dragon si segue su Sky e NOW, dove arriverà anche l’ultima tranche di episodi.

La terza stagione ha ottenuto il miglior risultato di critica della serie

House of the Dragon ha debuttato nel 2022, è tornata nel 2024 con la seconda stagione e nel 2026 con la terza. La terza stagione ha raccolto il 91% su Rotten Tomatoes e il bollino “Certified Fresh”, il miglior riscontro di critica dell’intero percorso della serie.

Nel cast della terza stagione ci sono Emma D’Arcy, Matt Smith e Olivia Cooke. Nel suo verdetto Rotten Tomatoes definisce la stagione “reinvigorated and riveting” e cita nuovi personaggi malvagi e battaglie ancora più emozionanti.

Westeros resta sullo schermo anche dopo la fine di House of the Dragon

La seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms è attesa per la prima metà del 2027, ha indicato l’amministratore delegato di HBO Max Casey Bloys. La prima stagione si è chiusa a febbraio 2026 e la serie è composta da episodi da mezz’ora, sei a stagione.

È in cantiere anche Game of Thrones: Aegon’s Conquest, un film per il grande schermo previsto per il 2029. HBO, ora sotto il cappello Skydance, continua a investire nell’universo nato dai romanzi di George R.R. Martin.

Progetto Uscita prevista A Knight of the Seven Kingdoms, stagione 2 prima metà del 2027 House of the Dragon, stagione 4 (l’ultima) 2028 Game of Thrones: Aegon’s Conquest (film) 2029

Domande frequenti Quando esce House of the Dragon 4? La quarta stagione di House of the Dragon uscirà nel 2028. Sarà l’ultima della serie, perché HBO ha deciso di chiudere con questi episodi la saga dei Targaryen. Quando iniziano le riprese di House of the Dragon 4? Le riprese della quarta stagione di House of the Dragon cominceranno nel corso del 2027, all’inizio dell’anno secondo quanto spiegato da Ryan Condal. La pre-produzione occupa gli ultimi mesi del 2026. House of the Dragon 4 sarà l’ultima stagione? Sì, la quarta stagione è l’ultima di House of the Dragon. HBO ha stabilito la chiusura della serie con il rinnovo per questi episodi. Internamente la stagione viene chiamata Last Dance. Dove vedere House of the Dragon in Italia? In Italia House of the Dragon si segue su Sky e NOW. Sulle stesse piattaforme arriverà anche l’ultima tranche di episodi. Quanto ha preso la terza stagione di House of the Dragon su Rotten Tomatoes? La terza stagione di House of the Dragon ha raccolto il 91% su Rotten Tomatoes e il bollino “Certified Fresh”. È il miglior riscontro di critica dell’intero percorso della serie.