di Redazione ZON

In sintesi. L’uva bianca nasce da due mutazioni genetiche che spengono nella Vitis vinifera i geni che producono il colore. Secondo uno studio del 2025 pubblicato su Horticulture Research, il primo guasto genetico risalirebbe a 150.000 anni fa. L’acino resta bianco solo se i due geni del colore sono entrambi inattivi.

I punti chiave Gli antociani, pigmenti che la vite accumula nella buccia dell’acino, danno il colore all’uva; l’uva bianca non ne produce alcuno.

Per colorare l’acino basta che funzioni uno solo dei due geni VvMYBA1 e VvMYBA2: l’uva è bianca solo quando sono rotti entrambi.

Il gruppo di Walker ha analizzato uve bianche di 12 dei 16 gruppi genetici delle viti coltivate e ha trovato in tutte le stesse mutazioni.

Uno studio del 2025 su Horticulture Research stima il primo guasto genetico dell’uva bianca a 150.000 anni fa.

Il Pinot bianco e il Pinot grigio derivano in modo indipendente dal Pinot nero, secondo il gruppo di Silvia Vezzulli.

L’uva bianca esiste perché due mutazioni genetiche hanno spento nella Vitis vinifera i geni che producono il colore. Secondo uno studio del 2025 su Horticulture Research, il primo guasto risalirebbe a 150.000 anni fa.

Le viti selvatiche producono sempre acini scuri

Le viti selvatiche producono sempre acini blu-neri a maturazione, come fa notare Reynard. Il colore serve ad attirare gli uccelli, che mangiano gli acini e disperdono i semi lontano dalla pianta madre.

Il colore dipende dagli antociani, molecole che la vite accumula nella buccia da quando l’acino inizia a maturare. L’uva bianca non produce alcun pigmento, come ha confermato nel 2007 il lavoro di Walker. Per questo i genetisti la considerano una discendente “sbiadita” di antenati a bacca scura.

Due interruttori genetici spenti insieme producono l’uva bianca

Nel 2001 un gruppo giapponese ha scoperto che il gene VvUFGT, che codifica l’enzima degli antociani, è identico nelle uve bianche e nelle varianti rosse. Nelle bianche resta quasi muto.

Nel 2004 un altro gruppo giapponese ha trovato un retrotrasposone davanti al gene VvMYBA1 nelle uve bianche Italia e Moscato d’Alessandria. Il retrotrasposone è un frammento di DNA che può saltare da un punto all’altro del genoma, e tiene spento il gene.

Nelle varianti rosse Ruby Okuyama e Flame Muscat del retrotrasposone resta solo un piccolo frammento. Il gene VvMYBA1 riprende a funzionare e l’acino diventa rosso.

Il team australiano di Walker ha poi individuato accanto a VvMYBA1 un gene gemello, VvMYBA2. Due mutazioni lo disattivano: una sostituisce un amminoacido, l’altra fa “slittare” la lettura del gene.

Per colorare l’acino basta che funzioni uno solo dei due geni. L’uva è bianca solo quando sono “rotti” entrambi. Il numero di copie funzionanti e la loro efficienza spiegano anche le uve rosse e rosate.

Tutte le uve bianche europee hanno un solo antenato

Il gruppo di Walker ha analizzato uve bianche di 12 dei 16 gruppi genetici delle viti coltivate. Tutte presentavano le stesse mutazioni. Per i ricercatori è il segno di un unico antenato comune delle uve bianche attuali.

Il carattere “bianco” è recessivo: le mutazioni devono essere presenti su entrambi i cromosomi. I ricercatori ipotizzano che siano comparse prima su un solo cromosoma, in piante con acini ancora scuri. I primi acini bianchi sono nati da un incrocio casuale. Quale dei due guasti sia arrivato per primo, nessuno lo sa.

Reynard e il suo gruppo hanno trovato un secondo meccanismo: la perdita di un grosso pezzo di DNA che porta via buona parte dei geni del colore. Esiste solo in uve da tavola di origine asiatica e non è mai arrivato nei vigneti dell’Europa occidentale. Secondo gli autori, l’uva bianca sarebbe nata almeno due volte.

Il Pinot bianco e il Pinot grigio derivano entrambi dal Pinot nero

La vite si moltiplica per talea, quindi un tralcio mutato può dare una nuova varietà identica alla madre, tranne che nel colore. Il Pinot ne è l’esempio, descritto in una ricerca del 2012 di Silvia Vezzulli, ricercatrice della Fondazione Edmund Mach.

Il Pinot nero ha un cromosoma con gli interruttori del colore funzionanti e uno con gli interruttori mutati. Se su un ramo si danneggia anche il cromosoma sano, quel ramo produce acini bianchi. Da quel tralcio, selezionato e propagato per talea, è nato il Pinot bianco.

Nel Pinot grigio le mutazioni si accumulano solo nello strato cellulare interno della buccia. Lo strato esterno conserva il cromosoma sano e si colora. Ne esce una chimera, con acini tinti solo in parte di grigio-rosato.

Il gruppo di Vezzulli ha smentito l’idea che dal Pinot grigio derivasse il bianco. Le due mutazioni avvengono in modo indipendente, ciascuna direttamente dal Pinot nero.

Domande frequenti Perché l’uva bianca è bianca? L’uva bianca è bianca perché non produce antociani, i pigmenti che colorano la buccia. Nella vite i geni VvMYBA1 e VvMYBA2 attivano il colore, e basta che ne funzioni uno per tingere l’acino. L’uva è bianca solo quando entrambi sono disattivati da mutazioni. Quando è nata l’uva bianca? Secondo uno studio del 2025 su Horticulture Research, il primo guasto genetico all’origine dell’uva bianca risalirebbe a 150.000 anni fa. Quale dei due guasti sia arrivato per primo, nessuno lo sa. Un secondo meccanismo, osservato in uve da tavola di origine asiatica, suggerisce che l’uva bianca sia nata almeno due volte. Il Pinot grigio deriva dal Pinot bianco? No. Il gruppo di Silvia Vezzulli, ricercatrice della Fondazione Edmund Mach, ha smentito questa idea. Il Pinot bianco e il Pinot grigio derivano entrambi dal Pinot nero, con due mutazioni avvenute in modo indipendente. Che cos’è un retrotrasposone nell’uva? Il retrotrasposone è un frammento di DNA che può saltare da un punto all’altro del genoma. Nelle uve bianche Italia e Moscato d’Alessandria si trova davanti al gene VvMYBA1 e lo tiene spento. Nelle varianti rosse Ruby Okuyama e Flame Muscat ne resta solo un piccolo frammento e il gene riprende a funzionare.

Fonte: Geopop