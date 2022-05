LIVE – IBI 22, i quarti di finale in diretta: attesa per Sinner-Tsitsipas

Jannik Sinner per la prima volta disputerà i quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Dopo aver superato Martinez, Fognini e Krajinovic, il tennista altoatesino è chiamato all’impresa contro Stefanos Tsitsipas, uno tra i migliori del circuito sulla terra battuta.

Per la terza volta in carriera i due si ritrovano sul campo capitolino: i precedenti dicono una vittoria a testa. La prima affermazione fu di Tsitsipas nel 2° turno del 2019 (6-3 6-2) mentre Sinner vinse il match dell’anno successivo, sempre al 2° turno, in 3 set (6-1 6-7 6-2). Invece l’ultimo match ufficiale sul rosso risale alle semifinali di Barcellona nel 2021 con il greco vincitore con un doppio 6-3. Più recente, infine, l’ultimo confronto tra il n°5 ed il n° 13 del Ranking ATP: agli Australian Open Tsitsipas sconfisse nettamente Jannik in 3 set ai quarti di finale.

A third Masters 1000 quarter-final of 2022 for @janniksin!



The Italian closes out Krajinovic 6-2 7-6(6) to reach the last 8 in Rome for the first time 🇮🇹#IBI22 pic.twitter.com/LTvddGPLOF — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2022

Il tabellone

Dagli ottavi di finale, oltre alla vittoria di Sinner, è uscito vincitore anche Novak Djokovic contro Wawrinka. Fino al serale nessuna sorpresa, fin quando sul Centrale c’è stata l’eliminazione in serata di Rafael Nadal per mano di Shapovalov in 3 set. Un problema al piede destro, quello operato, ha impedito al maiorchino di andare oltre il 3° turno del torneo, evento che non si verificava dal 2008. Dunque niente possibile semifinale tra lui ed il serbo, i due Prinicipi del Foro negli ultimi anni.

Per il resto, pronostici rispettati: oltre a Sinner, Tsitsipas, Shapovalov e Djokovic, hanno passato il turno Zverev, Auger Aliassime, Ruud e Garin, unico tennista non testa di serie nella Capitale ed ancora in corsa.

Questa la situazione quando siamo giunti ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia a Roma e gli orari di gioco (aggiornamenti in tempo reale):

Djokovic [1] vs. Auger Aliassime [8] – Non prima delle 20:30 sul Centrale

Shapovalov [13] vs. Ruud [5] – 3° match sul Centrale (dopo Sinner-Tsitsipas)

Sinner [10] vs. Tsitsipas [4] – 2° match sul Centrale (intorno alle 13)

Garin vs. Zverev [2] – In corso sul Grandstand

Gli aggiornamenti

12:22 – Dopo aver annullato due palle break, Zverev vince 7-5 il primo set con Garin dopo oltre un’ora di gioco. Intanto fase cruciale sul Centrale con Sabalenka avanti 5-3 sulla Aninismova, in vantaggio di un set.

12:12 – Zverev rompe gli argini: passaggio a vuoto di Garin nel momento cruciale ed arriva il break sul 6-5 con servizio per il tedesco che ha la possibilità di chiudere il set.

11:48 – Equilibrio sul Grand Stand tra Garin-Zverev sul 3-3 ma il tedesco ha annullato 2 palle break nell’ultimo game. Invece è 6-4 Anisimova sulla Sabalenka sul Centrale.

11:18 – Iniziati ufficialmente i quarti di finale tra il Centrale ed il Grand Stand.

11:00 – Tra pochi minuti prenderà il via il programma dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2022. Per il campo maschile scenderanno in campo Garin opposto a Zverev sul Grandstand, mentre l’attenzione sul Centrale sarà per la sfida al femminile tra Sabalenka-Anisimova. Al termine di quel match sarà tempo di Sinner-Tsitsipas.