Ilaria Bidini è tra i “Nuovi Eroi”: la 32enne insignita del riconoscimento di Cavaliere della Repubblica per la sua lotta al cyberbullismo

Ilaria Bidini è tra i protagonisti della nuova puntata di “Nuovi Eroi“.

La 32enne, martedì 22 maggio, è stata al centro del programma di Rai3. Il format racconta le storie dei cittadini italiani insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. L’aretina ha ricevuto questo importantissimo riconoscimento “per il coraggio e lo spirito di iniziativa con cui ha pubblicamente denunciato i fenomeni di bullismo e cyber-bullismo di cui è stata vittima”.

Ilaria è affetta da osteogenesi imperfetta, patologia che l’ha costretta in sedia a rotelle fin da bambina. La giovane ha avuto vari ostacoli da superare: prima l’assenza della barriere architettoniche, poi l’accanimento dei cyberbulli in rete. “La cosa più brutta che mi hanno detto è che se i miei avessero saputo le mie condizioni prima, avrebbero fatto meglio ad abortire. A me è successo tardi, fosse accaduto quando ero adolescente non credo sarei qui a raccontarlo, penso che l’avrei fatta finita. Così, della lotta la bullismo, ne ho fatto una missione”, ha dichiarato a Nuovi Eroi. La ragazza ha insistito sull’importanza di non lasciarsi piegare dalla violenza: dopo una serie di continue minacce, si è recata alla Polizia Postale per denunciare. Inoltre ha creato un gruppo sui social dal titolo “Stop al bullismo e al cyber bullismo”, facendosi promotrice di varie iniziative.

Di recente, Ilaria ha coronato il suo percorso universitario con una brillante laurea presso la facoltà di Scienze della formazione di Siena. La tesi che ha discusso era incentrata sul tema del bullismo e cyberbullismo e sul ruolo dell’educazione per contrastare tali fenomeni. Il Rettore dell’Ateneo Francesco Frati ha commentato: “E’ un traguardo importante quello raggiunto oggi da Ilaria. Le auguro di realizzare i propri progetti professionali e di continuare a impegnarsi per quei valori fondamentali di cui da tempo è una grande testimone”.