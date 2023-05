Quanto guadagna Ilary Blasi a condurre l’Isola dei Famosi

di Riccardo Manfredelli

Andrà in onda questa sera, alle 21.40 su Canale 5, la quarta puntata dell’Isola dei Famosi. Padrona di casa Ilary Blasi che, insieme agli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, commenterà gli ultimi sette giorni che i Naufraghi hanno trascorso in Honduras, tra fame e litigi.

E proprio sulla conduttrice, già al centro delle cronache per la separazione dall’ex capitano della Roma Francesco Totti, Dagospia (il sito che per primo ormai quasi un anno fa lanciò l’indiscrezione di una crisi tra i due) è tornato a puntare il proprio mirino. Motivo? Il lauto cachet che la ex letterina percepirebbe per condurre l’Isola dei Famosi. Secondo il collega Ivan Rota, alla fine di ogni edizione del reality che ha condotto (la fu signora Totti mantiene saldo il timone dell’Isola dal 2021) Ilary Blasi avrebbe intascato 300.000 Euro.

I Naufraghi, invece, per ogni settimana trascorsa su Playa Tosta guadagnerebbero tra i 5.000 e i 10.000 Euro: la differenza di range, chiaramente, dipenderebbe dal loro differente grado di popolarità.

Isola dei Famosi, anticipazioni quarta puntata

Cosa accadrà questa sera nel corso della quarta puntata dell’Isola dei Famosi? Innanzitutto si preannuncia un vero e proprio terremoto tra gli Accopiados: la Tribù verrà infatti smantellata e i suoi componenti diventeranno giocatori singoli. Occhi puntati poi su Mazzoli&Noise che questa sera riceveranno la visita in Honduras delle loro rispettive mogli (che non sbarcheranno da sole); infine, c’è attesa per il verdetto del televoto che vede contrapposti Andrea Lo Cicero, Christopher Leoni e Cristina Scuccia.