Instagram down: l’app va in tilt per due ore nel mondo

Instagram down è il nuovo hashtag in trending su Twitter. Il malfunzionamento dell’app si sarebbe verificato in tutto il mondo, compresa l’Italia

I problemi hanno avuto inizio in mattinata, dopo i primi malfunzionamenti a cui poi sarebbe seguito il blackout totale dell’app in tutto il mondo. Su twitter dilaga l’hashtag Instagram down, attualmente in cima ai trending.

Secondo alcune segnalazioni i problemi avrebbero avuto inizio poco prima delle 9 del mattino, un breve intoppo per poi riprendere la normale funzionalità fino alle 12.00, con un picco di segnalazioni da parte di utenti che non riuscivano ad accedere o ricaricare l’app. Le cose si sarebbero stabilizzate poi intorno alle 14.00, con una lenta ripresa delle funzioni.

Colpiti dall’Instagram down anche l’Italia, con un picco di oltre 2500 segnalazioni, oltre all’India e agli Stati Uniti, i primi ad aver riscontrato un malfunzionamento in prima mattinata. Per l’Europa, invece, il down dell’app si è verificato verso le 12.00. Tra le segnalazioni quella di non riuscire a caricare storie e post, l’impossibilità di accedere all’app o ricaricare la home.

I disservizi più segnalati riguarderebbero problemi con la navigazione del Newsfeed e con il login. I problemi però non avrebbero coinvolto i servizi di Facebook o Whatsapp, regolarmente funzionanti.