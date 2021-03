Inter, ufficiale il nuovo logo: “Il mio nome è la mia storia”

Attraverso i suoi canali social, l’Inter ha presentato il suo nuovo logo che debutterà sulle maglie a partire dalla prossima stagione

“Il mio nome è la mia storia” con questo slogan, l’Inter, ha ufficialmente presentato il suo nuovo logo.

IL MIO NOME È LA MIA STORIA.

I M FC INTERNAZIONALE MILANO.#IMInter pic.twitter.com/Vxambs2htM — Inter (@Inter) March 30, 2021

L’Inter presenta oggi la sua nuova identità visiva, rafforzando il legame con la città di Milano. Il lancio è stato preceduto un countdown sui social giocando con le iniziali del club I e M (Internazionale Milano) e focalizzando l’attenzione sull’espressione I M (dall’Inglese “Io sono”).

Ideato dal team Bureau Borsche, il logo, “Innovativo, minimale, elegante e rivolto alle nuove generazioni“, rappresenta una rivisitazione moderna dello storico simbolo del club nerazzurro “per adattarsi al meglio all’era dell’intrattenimento“.

Il nuovo brand mixa in maniera raffinata il passato e il futuro del club raffigurando, in bianco, le lettere stilizzate “I” e “M” (eliminate la “F” e la “C” presenti nel vecchio logo) su uno sfondo circolare blu, il tutto racchiuso da un bordo nero mantenendo, così, il classico doppio cerchio come da tradizione.

La narrativa del nuovo marchio è il risultato di un viaggio tra gli angoli di Milano da sempre simbolo di multiculturalità e internazionalità, valori condivisi a pieno dal club nerazzurro. Il “pensionamento” del vecchio logo, dopo sette anni di onorato servizio, avverrà al termine di questa stagione.

Saluterà da campione d’Italia? Non ci è dato ancora saperlo, ma la società ha dato il via ad un percorso di rinnovamento che punta a far diventare l’Inter uno tra i club più riconoscibili a livello globale.