Irama al SalernoSounds: lo spettacolo del 15 luglio in Piazza della Libertà

di Redazione ZON

Un nuovo grande annuncio per il SalernoSounds: martedì 15 luglio arriva Irama, uno degli artisti di maggior successo nell’attuale panorama musicale italiano.

Capace di spaziare tra generi e mondi diversi, il cantautore porterà sul palco di Piazza della Libertà tutte le sue hit con cui ha già collezionato 52 dischi di platino, 4 dischi d’oro con oltre 2,5 miliardi di streaming e oltre 900 milioni views per i suoi video.

I biglietti saranno disponibili sulle prevendite online (TicketOne, VivaTicket, Ticketmaster) dalle ore 14 di martedì 18 febbraio e nei punti vendita autorizzati da domenica 23 febbraio ore 14.

Sulla scia del recente successo nei palasport, dove Irama ha preparato uno show coinvolgente, con una messa in scena nuova e una scaletta ricca di sorprese, l’artista continua il suo viaggio Live 2025 organizzato da Vivo Concerti alla conquista dei palchi dei principali festival estivi dove porterà per la prima volta “Lentamente”, il brano presentato al Festival di Sanremo 2025 e scritto dallo stesso Irama con Blanco e Michelangelo alla produzione. Proprio da una piazza a Sanremo, riprendendo l’immaginario del video del brano che raffigura una battaglia medievale con due cavalieri romantici che lottano per l’amore come l’unica soluzione possibile a tutte le guerre, Irama ha annunciato, cantando al pianoforte circondato da guerrieri, il suo primo concerto allo Stadio San Siro previsto per giugno 2026.

Lo show di Irama si aggiunge ai già annunciati concerti di Capo Plaza (sabato 12 luglio), Brunori Sas (giovedì 17 luglio), Lazza (giovedì 24 luglio) e lo Special Event di Massimo Ranieri (sabato 26 luglio) che animeranno il nuovo Festival della musica live all’insegna dei “suoni” dei più acclamati artisti della scena musicale, spaziando nei generi tra scena urban e indie italiana, cantautorato ed evergreen.

SalernoSounds è ideato e organizzato da Anni 60 produzioni e realizzato con il supporto del Comune di Salerno. Per ulteriori informazioni: www.anni60produzioni.com.