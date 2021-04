5. Contatti utili per le Istanze On Line

La linea dei contatti utili da utilizzare per le Istanze On Line è davvero ricca. In caso di eventuali problemi, durante la presentazione della Istanza On line o per l’utilizzo dei servizi messi a disposizione dal MIUR, attraverso il sistema POLIS Istanze On line esiste un servizio di assistenza. Questo è accessibile dalla home page del sito web POLIS cliccando su “Assistenza”. Lo stesso permette di risolvere varie problematiche autonomamente, consultando la sezione dedicata alle domande frequenti – FAQ.

In caso di impossibilità di risoluzione autonoma attraverso queste ultime, inoltre, fornisce le indicazioni e i contatti utili. Tra questi c’è numero verde Istanze On Line, a chi rivolgersi e altro ancora, per ottenere aiuto, che riportiamo di seguito.

Istanze Online numero verde 080 9267603 , che va utilizzato esclusivamente per problemi relativi alla registrazione e/o all’accesso al portale. Tra questi vi sono ad esempio la mancata ricezione della mail Istanze Online per recuperare la password e lo user, o la modifica dell’indirizzo mail di contatto. Il numero è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30;

– Tel.: 06 58494500, E-mail: urp@istruzione.it. Può essere contattato dal lunedì al venerdì mattina, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, e dal lunedì al mercoledì pomeriggio, dalle 15:00 alle 17:00, per informazioni di carattere generale e normativo sulla presentazione delle domande. Per problemi relativi all’abilitazione al servizio, invece, occorre rivolgersi alla scuola o all’ufficio preposti per l’identificazione fisica. Se il problema riguarda la compilazione/presentazione delle domande occorre contattare l’ufficio destinatario dell’istanza.

Periodicamente, la password scade. Quindi è di buona norma, onde evitare problemi relativi all’accesso al servizio, di cambiarla periodicamente e non lasciar scadere le parole chiave. Quando manca poco tempo alla scadenza, viene visualizzato un avviso non appena si accede al portale. Sul portale del MIUR, inoltre, si possono trovare anche i PDF delle guide da seguire per le novità introdotte.