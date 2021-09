Italia-Bulgaria: le probabili formazioni del match

L’Italia scende in campo contro la Bulgaria per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Mancini prepara una sorpresa in difesa

Ci siamo. I Mondiali di Qatar 2022 per l’Italia di Mancini cominciano stasera. Il match, valido per il Girone C di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, è in programma stasera settembre allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La gara sarà trasmessa in chiaro su RaiUno e in streaming tramite l’app RaiPlay a partire dalle ore 20:45.

QUI ITALIA – Mancini conferma quasi in toto la formazione campione d’Europa nella magica finale di Wembley. Donnarumma tra i pali. Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi (che prenderà il posto di Chiellini) ed Emerson Palmieri giocheranno in difesa. A centrocampo spazio al trio delle meraviglie composto da Barella, Verratti e Jorginho mentre in attacco Immobile sarà affiancato da Insigne e Chiesa.

QUI BULGARIA – Petkovic si affiderà a Naumov per difendere la porta della sua nazionale contro l’Italia. In difesa giocheranno Turistov, Antov, Hristov e Bozhikov. Iliev, Chochev, Malinov e Yankov si occuperanno di far girare palla in mezzo al campo e di aggredire gli azzurri nelle zone laterali. In attacco spazio a Despodov e Iliev.

Le probabili formazioni

Italia (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Jorginho, Barella, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Allenatore: Mancini.

Bulgaria (4-4-2) – Naumov; Turitsov, Antov, Hristov, Bozhikov; I.Iliev, Chochev, Malinov, Yankov; Despodov, D.Iliev.

Allenatore: Petrov.