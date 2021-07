8 sfide dal sapore tricolore: Zon.it ripercorre i match che hanno fatto la storia della rivalità tra Italia e Inghilterra. In attesa della finalissima di domenica

Italia-Inghilterra sarà l’ultimo capitolo dell’Europeo itinerante 2020 (o 2021): a Wembley si sfideranno due tra le Nazionali più iconiche del continente, alla nona sfida in competizioni ufficiali.

Potrebbe interessarti:

Su Zon.it ripercorriamo gli 8 incontri che hanno fatto la storia del confronto tra gli Azzurri e i Tre Leoni.

ITALIA-INGHILTERRA 2-0 (qualificazioni Mondiali 1978 andata)

Il primo incontro ufficiale tra Italia e Inghilterra è piuttosto recente: Bearzot contro Don Revie. A Roma ci penseranno Antognoni e Bettega a stendere la Nazionale d’oltremanica.

INGHILTERRA-ITALIA 2-0 (qualificazioni Mondiali 1978 ritorno)

Ritorno amaro ma non troppo per gli Azzurri, perchè nonostante la sconfitta maturata grazie ai gol di Keegan e Brooking, la qualificazione ai Mondiali sarà sua. Discorso opposto per l’Inghilterra, esclusa dalla competizione e destinata a separarsi proprio da Don Revie. Questo 2 a 0 rappresenta anche l’unica sconfitta italiana in gare ufficiali contro i Tre Leoni.

ITALIA-INGHILTERRA 1-0 (Europei 1980, gironi)

Europei 1980 in Italia: a Torino serve una vittoria per continuare a sperare di superare il girone. Ci penserà Tardelli a dieci minuti dalla fine ad abbattere la corazzata biancorossa.

ITALIA-INGHILTERRA 2-1 (Mondiali 1990, finale terzo posto)

Il Mondiale delle Notti Magiche si è concluso proprio con la finalina per il terzo posto tra le due rivali: dopo la sconfitta in semifinale con l‘Argentina, l‘Italia guadagna la medaglia di bronzo, anche grazie al gol su rigore nei minuti finali di Totò Schillaci. Grazie a quella marcatura, l’attaccante palermitano si guadagnò il titolo di capocannoniere del torneo.

INGHILTERRA-ITALIA 0-1 (qualificazioni Mondiali 1998 andata)

L’unica, per ora, vittoria italiana a Wembley arriva nel 1998 grazie a una prodezza di uno degli idoli della tifoseria Blues: Magic Box Gianfranco Zola punisce i “suoi” tifosi, decretando il successo nella sfida d’andata delle qualificazioni mondiali.

ITALIA-INGHILTERRA 0-0 (qualificazioni Mondiali 1998 ritorno)

Ritorno che terminerà con un indolore 0-0: Inghilterra qualificata come prima del girone, e Italia che approderà ai Mondiali, invece, dopo aver superato lo spareggio.

INGHILTERRA-ITALIA 2-4 dcr (Europei 2012, quarti di finale)

L’ultimo confronto agli Europei tra Inghilterra e Italia risale al 2012, quando al termine di una sfida tiratissima furono i calci di rigore a decretare il passaggio del turno per gli Azzurri. Iconico resterà il delizioso cucchiaio di Pirlo a Joe Hart. Manifesta superiorità.

ITALIA-INGHILTERRA 2-1 (Mondiali 2014, gironi)

L’ultima sfida tra le due Nazionali rievoca uno dei passaggi mondiali più bui della storia recente delle due squadre. Fu il redivivo Balotelli a decidere la partita nel secondo tempo: il Mondiale di Brasile 2014, però, terminerà alla fase a gironi per entrambe le compagini, finite rispettivamente penultima e ultima in un gruppo con Costa Rica e Uruguay.