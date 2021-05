Diramato l’elenco degli azzurrini scelti dal ct Nicolato per il prossimo Europeo under 21. Assente Tonali, c’è invece Raspadori

L’Europeo under 21 è ormai alle porte. Il 31 maggio, infatti, inizierà la fase finale della competizione e l’Italia under 21 affronterà il Portogallo ai quarti. Il Ct Paolo Nicolato ha ufficializzato oggi la lista dei 23 Azzurrini che parteciperanno alla seconda fase degli Europei, dopo che la prima fase che si è disputata dal 25 al 31 marzo. Di seguito l’elenco dei convocati che avranno l’onore di giocare per l’Italia under 21 all’Europeo partecipando alla fase ad eliminazione diretta in programma dal 31 maggio al 6 giugno.

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Plizzari (Reggina);

Difensori: Raoul Bellanova (Delfino Pescara), Pietro Beruatto (Vicenza), Enrico Delprato (Reggina), Matteo Lovato (Hellas Verona), Lorenzo Pirola (Monza), Luca Ranieri (Spal), Marco Sala (Spal), Alessandro Vogliacco (Pordenone), Gabriele Zappa (Cagliari);

Centrocampisti: Davide Frattesi (Monza), Giulio Maggiore (Spezia), Youssef Maleh (Venezia), Tommaso Pobega (Spezia), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa);

Attaccanti: Patrick Cutrone (Valencia), Andrea Pinamonti (Inter), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Genoa), Riccardo Sottil (Cagliari).

L’Under 21 inizierà la preparazione mercoledì 26 con una doppia seduta di allenamento. Sabato la squadra partirà da Pisa per Ljubiana e lunedì 31 affronterà ai quarti il Portogallo.