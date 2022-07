Jennifer Lopez e Ben Affleck sposi a Las Vegas

Dopo il fidanzamento annunciato ad Aprile adesso la notizia sembra essere ufficiale: Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati a Las Vegas sabato 16 Luglio. Fu proprio la Lopez a diffondere la notizia del loro “egagement”, pubblicando sulla sua newsletter un video in cui mostrava il prodigioso anello.

Secondo quanto riportato dalla rivista americana Variety la notizia certa del loro matrimonio è stata confermata da un documento matrimoniale ritrovato sui registri online della contea di Clark, di cui Las Vegas è il capoluogo. La coppia hanno deciso di registrarsi con i loro nomi legali: Benjamin Geza Affleck e Jennifer Lynn Lopez, che ha deciso di prendere il cognome del neo-marito.

Anche questa volta è stata Jennifer Lopez a condividere alcuni dettagli della cerimonia sulla sua newsletter ufficiale “On the JLo”. Nella giornata di sabato, i due hanno richiesto la licenza in fretta e furia insieme ad altre quattro coppie. Quando sono arrivati nella cappella, questa stava già per chiudere ma per lor hanno fatto un eccezione. Il vestito di lei proveniva direttamente da un film (forse preso sul set di Marry Me?) , mentre lui indossava una giacca già possedeva. Dopo la cerimonia, si sono giusto concessi una foto su una Cadillac rosa.

Un matrimonio che sembra essere uscito direttamente da un film e che dona finalmente un lieto fine alla loro tormentata storia d’amore. Infatti, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati già insieme durante il periodo 2002- 2004, per poi separarsi durante la promozione del loro film “Jersey Girl“. Da quel momento in poi, le loro vite hanno preso strade diverse. Jennifer Lopez si è lasciata alle spalle tre precedenti divorzi, di cui l’ultimo con Marc Anthony, che ha sposato nel 2004 e con cui si è lasciata 10 anni dopo. Affleck, invece, è stato sposato per 13 anni con l’attrice Jennifer Garner da cui poi si è separato nel 2018.

E’ nel 2021 che avviene il ritorno di fiamma tra Jennifer e Ben, divenuti di nuovo inseparabili. Vengono avvistati in giro per la Francia e poi in Italia; mentre il debutto sul red carpet avviene durante il Festival di Venezia dello scorso anno, dove Affleck doveva presentare “The Last Duel”, il film di Ridley Scott in cui era coinvolto in veste di sceneggiatore e interprete.