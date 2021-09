Juventus-Milan, le probabili formazioni del match

All’Allianz Stadium va in scena Juventus-Milan, big match della quarta giornata di Serie A

Big match della quarta giornata di Serie A all’Allianz Stadium di Torino con il posticipo serale tra Juventus e Milan. I padroni di casa sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale mentre i rossoneri, con molte assenze, vanno a caccia dell’impresa per restare a punteggio pieno e in vetta alla classifica.

QUI JUVENTUS – A differenza della trasferta di Napoli, Allegri recupera tutti i suoi uomini per la sfida ai rossoneri. Recuperato in extremis soprattutto Chiesa che resta in ballottaggio per una maglia da titolare. In difesa De Ligt dovrebbe essere preferito a Bonucci.

QUI MILAN – Pioli ha gli uomini contati e ha praticamente l’11 titolare obbligato. Out Ibrahimovic, Giroud, Calabria, Krunic, Messias, Florenzi, Bakayoko. Spazio ancora a Rebic nel ruolo di centravanti. Sperimenti in difesa dove Tomori dovrebbe scalare terzino, l’alternativa è il giovane Kalulu.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-MILAN:

JUVE (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli; Cuadrado, Dybala, Rabiot; Morata. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Bonucci, De Sciglio, Pellegrini, McKennie, Ramsey, Kulusevski, Bernardeschi, Chiesa, Kean.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Tatarusanu, Conti, Jungdal, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré, Kalulu, Bennacer, Pellegri, Castillejo, Maldini.