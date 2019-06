Parata di stelle al Foro Italico di Roma dove si affrontano Francesco Totti e Luis Figo ne “La Notte dei Re” in un 6 vs 6: tutti i giocatori che giocheranno

Il Foro Italico di Roma, abilitato ad ospitare gli Internazionali di Tennis, per una notte, si trasformerà in un mini-campo da calcio per ospitare “La Notte dei Re”. Nella Capitale si sfideranno due grandi campioni come Francesco Totti e Luis Figo con le rispettive squadre, in un 6 contro 6.

Una parata di stelle e leggende che hanno fatto la storia nel campionato italiano e non solo. Con l’ex-numero 10 della Roma giocheranno Campioni del Mondo 2006 come Toni, Perrotta, Zambrotta, Peruzzi e Pirlo ma anche chi ha vinto lo Scudetto 2001 con la Lupa giallorossa come Aldair, Candela e Tommasi.

Dall’altra parte, Figo risponderà con molti ex-calciatori con cui ha giocato nel suo periodo all’Inter come Cambiasso, Materazzi, Julio Cesar e Dejan Stankovic ma anche altre stelle come Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Hernan Crespo e molti altri.

L’intero incasso della serata sarà devoluto in beneficenza all’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Il match si svolgerà in due tempi da 30 minuti ciascuno, appuntamento alle ore 21 per questa speciale partita (diretta SKY e TV8).

Le squadre de “La Notte dei Re”

Squadra Totti: Angelo Peruzzi, Morgan De Sanctis, Gianluca Zambrotta, Aldair, Cristian Chivu, Marco Cassetti, Vincent Candela, Simone Perrotta, Damiano Tommasi, Alberto Aquilani, David Pizarro, Andrea Pirlo, Antonio Cassano, Luca Toni e Marco Borriello

Squadra Figo: Julio Cesar, Vitor Baia, Michel Salgado, Fernando Hierro, Marco Materazzi, Roberto Carlos, Esteban Cambiasso, Dejan Stankovic, Gaizka Mendieta, Clarence Seedorf, Simao, Robert Pires, Hernan Crespo, Nuno Gomes e Patrick Kluivert