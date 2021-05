Palinsesto davvero ricco per il prossimo turno di Serie A. La schedina del giorno è interessante, ma occhio alle sorprese

Per gli appassionati di scommesse e non solo la giornata odierna di Serie A presenta un palinsesto davvero ricco e interessante. Il colpo di scena in grado di far vacillare l’intero sistema di giocate è dietro l’angolo ma con un’attenta pianificazione e qualche puntata studiata il colpaccio non pare assolutamente impossibile. La schedina del giorno che vi presentiamo è il risultato dell’analisi combinata di ben quattro diverse ricevitorie. Ovviamente, per questioni di comodità, la stessa schedina sarà giocabile ovunque in quanto i risultati che consigliamo sono limitati esclusivamente alle combinazioni 1-X-2-Over 2.5-Under 2.5-Gol-No Gol. Ricordiamo di giocare solo per divertirsi e sconsigliamo di puntare grosse somme di denaro.

Crotone-Inter : Over 2.5 a 1.37 ( Intralot )

: a 1.37 ( ) Milan-Benevento : Gol a 1.60 ( Planetwin365 )

: a 1.60 ( ) Lazio-Genoa : 1 a 1.40 ( Eurobet )

: a 1.40 ( ) Napoli-Cagliari : Over 2.5 a 1.53 ( Planetwin365 )

: a 1.53 ( ) Bologna-Fiorentina : Under 2.5 a 2.11 ( Planetwin365 )

: a 2.11 ( ) Sassuolo-Atalanta : Gol a 1.50 ( Intralot )

: a 1.50 ( ) Udinese-Juventus : 2 a 1.45 ( Eurobet )

: a 1.45 ( ) Sampdoria-Roma : X a 3.60 ( Intralot )

: a 3.60 ( ) Torino-Parma: Gol a 1.60 (Intralot)

Quota totale: 124.11

Dunque eccovi la schedina del giorno. Per la giornata odierna di Serie A la ricevitoria con il maggior numero di quote interessanti è Intralot con quattro, i seconda posizione si classifica Planetwin365 seguita da Eurobet. Giocate responsabilmente.