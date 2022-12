La Stazione Iss è stata sfiorata da un detrito spaziale russo

La stazione Iss è stata costretta ad una manovra imprevista di evitamento per la presenza di un detrito spaziale. Scopriamo i dettagli.

Nasa: rinviata la passeggiata spaziale degli astronauti Frank Rubio e Josh Cassada

Rinviata anche la passeggiata spaziale degli astronauti della Nasa Frank Rubio e Josh Cassada a causa della presenza in orbita di un detrito dello stadio superiore Fregat-SB di un razzo russo. L’agenzia spaziale americana rende noto che al momento non c’è alcun pericolo per l’equipaggio a bordo.

Stazione Iss: i dettagli della manovra

Per la manovra verranno usati i propulsori della navetta russa Progress 81 ancorata alla Iss.

L’accensione, iniziata alle 14:42 ora italiana, ha permesso di dribblare il detrito.

A pochi giorni dall’incidente della Soyuz

La missione spaziale di oggi avrebbe rappresentato il ritorno all’operatività dopo il guasto avuto dalla Soyuz che, attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss), aveva iniziato a perdere liquido refrigerante.